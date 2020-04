Emprendedores posadeños deben adaptarse a un mercado en cuarentena y las redes sociales son el canal de venta favorito

Imagen ilustrativa

El 20 de marzo comenzó la cuarentena obligatoria en el territorio nacional, desde allí los locales comerciales debieron reinventarse para poder seguir vendiendo sus productos. Otros están sabiendo adaptarse a este momento histórico ven resultados positivos a raíz del arduo trabajo que realizan en las redes sociales.

Muchas de las oportunidades de ventas se dan a través de las redes sociales, como Facebook, Instagram o Twitter. Para ello, algunos nuevos emprendedores realizan compras al por mayor y luego lo comercializan por unidad. Todas ellas se realizan solamente con delivery para continuar respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

No serán tiempos fáciles para las grande compañías, para las medianas empresas, como tampoco para los comercios y vendedores autónomos, todos deben reinventarse ante la pandemia del Covid-19. Ante las disminución del movimiento en las calles, los emprendimientos han tenido que recurrir al ingenio.

Asimismo, muchos negocios de la ciudad de Posadas resisten a la insostenible economía que produce el virus, y continúan ofreciendo sus servicios en diferentes plataformas. Tal es el caso de Dynamo Bar, un pub posadeño que debió apagar sus parlantes, dejar de realizar recitales y solamente abocarse a vender comidas rapidas para seguir sosteniendo sus ingresos.

“Hace un año implementamos la cocina en el bar como un anexo, para generar más ganancias, pero lo que deja ganancia es el bar en sí, los ventas de bebidas, el pool y los espectáculos en vivos. Hoy solamente estamos trabajando así con ventas de comidas rápidas. Las redes sociales nos generan mucha gente, la mayoría compra por facebook”, narró Marcos, socio encargado del bar.

“Seguimos trabajando con la cocina y utilizamos PedidosYa y ahora agregamos un servicio de delivery propio. Por suerte las ventas van bien porque utilizamos bien las redes, pero hay gastos que demanda el local”, contó Marcos a este diario.

Otros vendedores también deben pensar y desarrollar una estrategia para seguir sosteniendo su familia. Elena Albertino contó que su principal ingreso económico se da a raíz de los carros hamburgueseros y pancheros. Sin embargo la crisis del virus obligó a transformar ideas y comenzar a producir y vender Milanesas de pollos y de carne, con envio sin cargo para los clientes. “Con este tema de la cuarentena no estábamos trabajando con el carro en nuestra casa y decidimos comenzar a realizar milanesas, tenemos una buena aceptación del público, mejoraron las ventas. Las redes sociales son fundamentales en el día a día”, señaló Elena, cocinera de la familia que se levanta unas horas antes de lo habitual para elaborar las sabrosas milanesas.

Desde el silencio de casa, Lucas Davalos también optó por contar su experiencia de modernizarse “nosotros somos fabrica de milanesa, ahora con el tema de la pandemia fuimos implementados fiambres, quesos y los derivados del pollo. Inicialmente siempre nos comunicamos por teléfono y con el boca a boca, hoy con el tema de la cuarentena nos las rebuscamos”, sostuvo.

“Los primeros días las ventas bajaron mucho porque no teníamos cadetes con permisos y a la vez fuimos sumando más productos. Yo compro por cantidad y voy vendiendo. Nuestro negocios íbamos a habilitar y justo llegó la cuarentena, trabajamos desde casa y fabricamos aca. Las redes sociales son el pulmón de nuestras ventas”, marcó Lucas Davalos, un optimista de la situación. Y añadió que “hacemos solamente envíos con delivery y siempre con alcohol y barbijo para combatir el virus”, cerró.

El aislamiento social, obligatorio y preventivo impulsa a los ciudadanos a quedarse en sus casas, algunos optan por mirar series, leer libros, otros nada más piensan en cómo mantener su emprendimiento y ahí el rol de las redes sociales es fundamental. La mayoría de los consultados por Misiones Online marcó que se amigaron con las redes y gracias a eso tiene para vivir el dia a dia.

Los condimentos para las comidas son esenciales en la mesa de cada misionero, por eso, Aníbal Olivera se anima a producir más y también implementó diseñar barbijos para combatir la crisis que invita el coronavirus. “Anteriormente ya vendía algo de condimentos, ahora dada la pandemia gracias a Dios la demanda es mayor y con entrega a domicilio. A mi personalmente me está favoreciendo todo esto”, explicó Aníbal, mientras estaba por comenzar a elaborar los paquetes de condimento y luego publicar en las redes.

“Antes hacía puerta a puerta, hoy también lo hago pero ya gracias a las ventas online y con un cliente ya en vista. Barbijo puesto, alcohol en gel siempre y tambien tengo un barbijo de repuesto por las dudas. Estamos a full con los condimentos, vamos a seguir apostando a esto, tenemos entendido que esto viene para rato”, confesó Aníbal Olivera, un trabajador posadeño.

Todos los consultados por este diario coincidió que Facebook es la principal herramienta para trabajar, publican, esperan que algún cliente escriba y comienza el comercio “con el tema de la cuarentena tuvimos que parar un poco. Nos tuvimos que reinventar y hacer envíos y publicitar por todos lados”, indicó Ariel Mercado, propietario de la esquina de las ofertas, una verdulería posadeña.

“Tuvimos que achicar el personal, pero cuando esto se normalice vamos a volver a tomar a todos. Estamos viendo cómo incorporamos a todos de vuelta. Las redes te dan publicidad gratis, no tenes que pagar ni nada, solo publicas tu mercadería y dejas tus datos y la gente se contacta, tuvimos que adaptarnos a las redes para seguir trabajando, sino tendríamos que haber cerrado la verdulería”, dijo Ariel, verdulero de toda la vida.

Rosa Rojas, es propietaria del pelotero sonrisitas, hoy el servicio no puede ser brindado y dejó de tener un ingresó en su hogar, lejos de quedarse con los brazos cruzados, decidió mandar manos a la obra y elabora distintas comidas típicas y a su vez, vende alfajorcitos, pastelitos y roscas. “Hay que innovar no quedarse quieto porque o sino no se como vamos a quedar, en semana santa tuve una buena venta y ahora estamos levantando pedidos por Facebook”, señaló Rosa.

Además, Rosa destacó la importancia de la red social Facebook “todo el tiempo mis amigos del facebook del pelotero me están encargando algo, yo preparo y vienen a buscar a mi casa. Sigo haciendo roscas para la merienda con dulce adentro, pancuca, sopa paraguaya, pastelitos, alfajores y todo lo que me pidan”, finalizó Rosa.

