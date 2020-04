Coronavirus: un Dj posadeño realiza transmisiones en vivo en redes sociales para animar a la gente desde casa

Se llama Juan Fedeli, es de Posadas y, a raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio, organiza fiestas a todo ritmo pero de una forma distinta. Como iniciativa propia y también por recomendación de sus seguidores, transmite música en vivo para disfrutar durante este tiempo de encierro.

¿Qué música te gusta más a vos? Sea del estilo cachengue o electrónica, un Dj posadeño decidió armarse con la mejor recopilación de éxitos para hacer bailar a la gente desde casa. Se trata de Juan Fedeli, quien a través de Instagram (@juansalvadorfedeli) y YouTube decidió mezclar música en vivo para hacer un poco más distendido este tiempo de cuarentena.

«En mis sesiones siempre llevo mi mate, es algo que me identifica», mencionó.

En diálogo con Misiones Online, el joven de 26 años contó cuál fue el punto de partida de esta iniciativa y sostuvo que durante los primeros días de aislamiento obligatorio sus amigos lamentaban el ya no poder reunirse ni tampoco disfrutar de una salida el fin de semana.

“Eran las dos de la mañana y les propuse hacer un vivo. Sin avisar, probé y se sumó mucha gente. Toqué durante una hora y en total pasaron más de 400 personas”, explicó. Fue en ese momento que se le ocurrió repetir la propuesta, esta vez con más organización previa.

Juan no se encasilla en un solo género musical, por lo que en sus sesiones trata de incluir los gustos de todos sus seguidores. “Manejo tanto electrónica como la pachanga, son públicos totalmente diferentes y por eso voy avisando cuándo voy a tocar cada uno”, precisó.

“A veces comienzo con un estilo y termino con otro. En los boliches suele haber esa estructura y yo me amoldo de esa manera”, indicó el Dj al que nunca le falta el mate en mano cada vez que lo enfoca la cámara, un “sello de distinción” según manifestó.

Con respecto al público, afirmó que siempre se muestran muy colaborativos, hacen sus recomendaciones musicales y apoyan la propuesta. “Es lo que me gusta hacer y también me gusta que la gente me escuche”, añadió.

