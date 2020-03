“Nuestro proyecto de ciudad pone a la inclusión y la tecnología como herramienta de transformación económica y social”

En la jornada de este lunes el intendente de Posadas Leonardo Stelatto participó de la inauguración oficial de la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones. Lo hizo junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones Carlos Rovira, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Sergio Massa. Cabe resaltar la presencia de la primera dama argentina Fabiola Yáñez. También asistieron ministros del gabinete, legisladores nacionales y provinciales, como así también concejales de la ciudad de Posadas.

Luego de realizar el tradicional corte de cinta y dejar inaugurado el moderno edificio emplazado sobre el Acceso Sur –de cara al río Paraná y al lado del casco histórico del Jardín Botánico- las autoridades ingresaron para dar inicio al acto formal.

En su discurso, el ingeniero Stelatto afirmó que “hoy damos un paso más en el modelo de desarrollo e innovación que el proyecto misionerista, iniciado por el Ingeniero Carlos Rovira, propone para sentar las bases sólidas del futuro de la ciudad y la provincia”.

En ese sentido, consideró: “Cuando desde el Municipio empezamos a trabajar en la inclusión, nos enfocamos especialmente en esta gran potencialidad demográfica que implica tener la población más joven del país. Nuestro desafío y obligación es generar las condiciones para que nuestra juventud no solamente acceda a las condiciones básicas de dignidad y calidad de vida, sino que tenemos la ambición de que puedan formarse con la agenda del siglo XXI, con acceso a los conocimientos más actualizados y desafiantes, pero por sobre todo en entornos que potencien su capacidad y creatividad”.

Stelatto anunció además que mediante las Secretarías de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano; Cultura y Turismo y la Agencia Universitaria se integrarán al trabajo a partir de programas colaborativos, comenzando con la propuesta de una convenio de cooperación para la promoción de proyectos de innovación y eventos de ciencia y tecnología en la ciudad de Posadas.

“Como Intendente de la ciudad, estoy orgulloso y feliz de trabajar integradamente con el gobierno provincial, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, en estas iniciativas que transforman nuestra vida para mejor. El proyecto de ciudad y provincia que juntos llevamos adelante, pone en primer lugar a la inclusión, la sostenibilidad y preservación de nuestro maravilloso patrimonio natural, y la tecnología como herramienta de transformación económica y social” resaltó el titular del Ejecutivo Municipal.

El moderno edificio cuenta con aproximadamente unos 2.350 metros cuadrados cubiertos con tres paquetes bien diferenciados. Se trata de un bachillerato secundario que tiene tres orientaciones, informática con especialidad en robótica, otra en Turismo y otra en Medio Ambiente, a raíz de ese marco pedagógico se lee toda la estructura en la cual se contemplan espacios a futuro para la función que va a cumplir, con una matrícula de 160 alumnos.

El gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad sostuvo en su discurso que “se ha transformado en una costumbre año tras año dar el salto de calidad en lo que es la innovación en las nuevas formas de educación. Misiones pone en alto y levanta la cultura de una educación disruptiva, que conjuga la aplicación de enseñanza y aprendizaje con la tecnología y que tiene la posibilidad con fondos provinciales de construir escuelas en lugares muy alejados pero también tiene la posibilidad de integrarlas para darle igualdad de oportunidades”.

Finalmente resaltó “Hay que confiar en la política misionera y nuestro espacio político fue dando estos pasos generando confianza, y cuando se genera confianza se pueden lograr estos resultados”.

Por su parte, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta consideró al de hoy como un día muy especial, “no solo porque inicia el ciclo lectivo, sino porque nos toca inaugurar esta escuela. Soy un convencido de que la Patria está vinculado con esto, con abrir escuelas, porque no hay mejor espacio que este para transformar la sociedad”

Agregó que “Hoy se ve la magia de creación de conocimiento y es como dice nuestro presidente, tenemos que trabajar para poner a la argentina de pie, para que nuestra escuela deje de ser un espacio de contención de una crisis muy profunda que estamos transitando, para que pase a ser el espacio principal que nos permita terminar con la desigualdad, que es el principal problema de nuestro sistema educativo”.

Una vez concluido el acto oficial, el gobernador Oscar Herrera Ahuad y el presidente de la Legislatura Carlos Rovira brindaron una conferencia de prensa. Allí, el titular del Poder Legislativo afirmó que “el hecho educativo más importante del país se da en Posadas, en este sitio que desde su descripción luce tal cual es, disruptivo. Si miramos con atención, es la primera escuela ubicada en la costanera”.

Señaló además que “los misioneros nos estamos acostumbrando a nuevos léxicos que no son otra cosa que un proceso evolutivo mental basado en lo más importante que tiene el ser humano, que es el uso del cerebro y el uso del conocimiento, ese es el elemento más contundente de poder. No tengo dudas de que en este hecho histórico se abre paso a una nueva era y no hay que temer a nada, hay que hacer uso de la nueva ciencia. Los misioneros estamos preparados para el capítulo que se viene y no vamos a caer en el pánico”.