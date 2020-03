Misiones inauguró la primera Escuela Secundaria de Innovación del país y se pone a la vanguardia en política educativa

Autoridades provinciales e importantes invitados nacionales fueron testigos de la presentación en sociedad, de la flamante obra arquitectónica emplazada en la Costanera, que marca un hito histórico en la educación de la Argentina. El edificio conjuga las nuevas formas de aprendizaje que tienen una modalidad multidireccional. Además, Misiones le presentó al país, la primera etapa de una Plan Federal de Innovación con la premisa de coparticipar conocimientos y Carlos Rovira insistió ante las autoridades nacionales, una compensación económica.

Este 9 de marzo de 2020 quedará marcado como un hito histórico en la vida política, institucional y, fundamentalmente educativa en la provincia de Misiones. Después de más de 15 años de esfuerzo, planificación, capacitación y ejecución, desde la tierra colorada se presentó en sociedad la primera Escuela Secundaria de Innovación pública y gratuita. El moderno edificio con características especiales para las nuevas formas de enseñanza, está emplazado en la Costanera de Posadas, a lado del jardín botánico, con una privilegiada vista al río Paraná y en donde, en su primera etapa, unos 160 alumnos cursarán el bachiller en sus tres orientaciones: Robótica, Turismo y Medio Ambiente.

Para singular inauguración, desembarcaron en Misiones dos ministros del gabinete de Alberto Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y otros legisladores nacionales. Fue así que la capital misionera reunió a Nicolás Trotta, de la cartera educativa; Mario Meoni, ministro de Transporte y Sergio Massa, máxima autoridad de la Cámara baja nacional. Y como si todo eso fuera poco, aprovechando su estadía en Misiones, acompañó el acto inaugural la primera dama Fabiola Yañez.

Los anfitriones fueron el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el presidente de la Cámara de Diputados de Misiones y conductor del Frente Renovador, Carlos Rovira; el intendente posadeño Leonardo Stelatto y el ministro de Educación misionero, Miguel Sedoff. Todos los ministros del gabinete provincial, funcionarios de primera y segunda línea y concejales se acomodaron en la improvisada tribuna donde compartieron asiento con legisladores nacionales como Ricardo Welbach, Flavia Morales y Diego Sartori y los senadores misioneros Maurice Closs y Maggie Solari.

Innovación, tecnología y transferencia de conocimiento

Tras el corte de cinta y la formalidad, las autoridades recorrieron el edificio y conocieron a decenas de alumnos que participaron del evento. Ya acomodados en un salón contiguo, Leonardo Stelatto inició el acto protocolar y destacó a la Escuela, como “un paso más en el modelo de innovación que propone el modelo misionerista”.

Seguidamente, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff consideró “que no hay nada más lindo que inaugurar una escuela. Este es el gran sueño de una provincia innovadora que hace 15 años lo viene construyendo. Esto es cultura de innovación y estamos cambiando la mentalidad de los misioneros”.

A su turno, Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación se refirió a la inauguración como “un vínculo que hace patria. La patria sigue naciendo todos los días y eso se vincula con inaugurar una escuela”. Expresó que el objetivo de la gestión de Alberto Fernánez, “es que la escuela deje de ser un espacio de contención para transformarse en un espacio para romper la desigualdad”. Elogió el desafío de Misiones, “porque la Robótica es una manera de acercar las Ciencias a las aulas y la tecnología tiene que ser una aliada en el proceso de aprendizaje”. Anticipó que el proyecto de Misiones, está incluido en el “Plan Nacional de Ciencias, en el Plan de Conectividad” y dijo que la distribución de libros y computadoras a todo el país, “es un acto de ciudadanía”. Por último, leyó una estrofa de un cuento de la escritora misionera Marina Closs, a quien consideró una de las grandes autoras del país.

Cuando le tocó el turno como orador al gobernador Oscar Herrera Ahuad, nuevamente enumeró una serie de acciones que desde hace tiempo lleva adelante Misiones, que desembocaron en la Escuela de Innovación y en la educación disruptiva. Dijo con firmeza que la provincia “está dando un salto de calidad en las nuevas formas de educación. Misiones pone en alto la cultura de una educación disruptiva donde se conjugan las nuevas formas de enseñanza con la tecnología”.

Para el primer mandatario provincial inaugurar una escuela de Innovación “es algo ya esperado por los misioneros, porque hace años que venimos trabajando. Lo hacemos porque necesitamos que el conocimiento ya no sea más unidireccional para convertirse en multidireccional frente al que enseña, de esa manera va a interactuar con la impronta misionerista que tiene este proyecto”. Reafirmó con énfasis que en la Renovación “llevamos las ideas a la práctica con acciones desde el primer momento, no desde el relato”; y lanzó ante el ministro Trotta una idea superadora, “de no esperar siempre que Nación nos de cosas, hoy nosotros les entregamos un Programa de Innovación para que lo puedan implementar en todas las jurisdicciones educativas del país”.

Reclamos por la coparticipación

En la misma sintonía, aunque con la energía puesta en defender “un reclamo genuino, justo y legal”, el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Rovira aprovechó la presencia de funcionarios nacionales para insistir con la compensación económica histórica que exige Misiones al gobierno nacional. Dijo que la provincia “tiene fundadas razones para esperar una compensación porque generamos una masa en el orden de 4 y recibimos por 1,5. Esos son los números reales y tengo confianza de que muy pronto, los misioneros vamos a ver en la práctica nuestros reclamos, que para la Nación son montos insignificantes, con relación a sumas de dinero que hoy por hoy están en juego”.

Sobre la Escuela de Innovación explicó que “forma parte de las políticas públicas que tenemos ideadas y precisamente necesitamos de esos fondos que nos deben para seguir invirtiendo en conocimiento. Y es por eso que le vamos a coparticipar conocimiento”, con relación al Plan Federal de Innovación que la provincia entregó al ministro Trotta. Y para rematar, Rovira dejó una frase que levantó a los asistentes, provocó sonrisas y fue categórica: “Los misioneros no tenemos que tener miedo a que siempre nos deben en Nación, confiemos en que nos van a pagar y le vamos a devolver invirtiendo en educación, salud y medio ambiente”.

