Liga Posadeña: se programó el torneo Apertura

En la reunión habitual de los lunes, el Consejo Directivo de la Liga Posadeña realizó el sorteo de las zonas del Torneo Apertura, que tendrá su inicio el próximo sábado 28 de marzo, aunque no descartan que se pueda postergar una semana, por cuestiones organizativas del organismo.

La zona A está integrada por: Guaraní Antonio Franco, Jorge Gibson Brown, Huracán, Andrés Guacurarí, Colectiveros, Deportivo Corpus y El Brete.

En la zona B estarán: Bartolomé Mitre, Atlético Posadas, Sporting, Luz y Fuerza, Crucero del Norte, Ágil y La Picada.

La 1° fecha tendrá los juegos Guaraní vs Corpus; Brown vs Colectiveros, Huracán vs Guacurarí (zona A); Mitre vs Ágil; Atlético vs Crucero y Sporting vs Luz y Fuerza (zona B). Interzonal: El Brete vs La Picada.

Los otros interzonales

2° fecha: Huracán vs Sporting

3° fecha: Deportivo Corpus vs Ágil

4° fecha: Jorge Gibson Brown vs Atlético Posadas

5° fecha: Colectiveros vs Crucero del Norte

6° fecha: Guaraní Antonio Franco vs Bartolomé Mitre

7° fecha: Andrés Guacurarí vs Luz y Fuerza

Fuente: Liga Posadeña