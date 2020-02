Fútbol: La Picada y una jornada histórica para el fútbol de Villa Cabello

El barrio de Villa Cabello de Posadas vivió una jornada histórica en lo futbolístico. La Picada debutó en un torneo organizado por el Consejo Federal de Fútbol y ganó en su estreno en la categoría ante Sporting de Santo Pipó por 2-1.

Ante un gran marco de público, el “Tren del Oeste” vivió su primera experiencia en la cuarta categoría del fútbol argentino. Emanuel Báez y Gastón Gómez convirtieron para el local, mientras que Hugo Troche había igualado transitoriamente para los pipoceños.

El joven Emanuel Báez quedará en la historia del club “verde” ya que convirtió el primer tanto para que La Picada sume sus primeros tres puntos en la zona 6, de la región Litoral Norte “esto recién empieza, tenemos que trabajar mucho y ojalá sea el primero de muchos goles”, sostuvo el hábil delantero.

Encaró, enganchó y convirtió el primer gol para el Verde

“Por suerte se me dio a mi abrir el marcador y pude ayudar para que los 3 puntos se queden en casa”, comentó Báez, quien agregó que “lo que me gusta de este equipo es que tiene mucho juego y siempre intenta jugar al fútbol, a pesar de que la cancha no acompaña, siempre con la pelota abajo y eso nos llevó a quedarnos con la victoria”.

Por otro lado, la dupla técnica de hermanos también quedará en los registros históricos del club verde, Claudio y Omar Benítez lograron la Copa Posadeña e hicieron un buen papel en la Liga Posadeña, pero este año quieren ser protagonistas del Torneo Regional Amateur.

Claudio Benítez, entrenador de La Picada se emocionó luego del partido y mencionó que “un partidazo la verdad que se dejó todo, sabíamos que iba ser así, esto se gana por detalles. Hicimos un gran partido, se planteó bien el encuentro y estos jugadores dejan todo en la cancha”, comentó muy feliz por la victoria.

Claudio, feliz por el partido que estaban realizando sus jugadores

El conjunto verde pudo mantener la columna vertebral del equipo que se consagró campeón de la Copa Posadeña en diciembre y el DT hizo saber la importancia “pudimos mantener la base con algunos refuerzos que llegaron y la buena pretemporada hizo que estuviéramos a la altura del torneo ante un gran rival”, indicó Claudio.

“En todas las líneas estuvimos bien y todos corrieron, eso demuestra que el equipo es unido y que, La Picada está a la altura de estos campeonatos”, manifestó el DT y quien agregó que “en todo momento va ser duro el torneo, pero estamos confiados y queremos hacer un buen papel en este campeonato”, finalizó el entrenador.

La Picada con la victoria quedó como líder de la zona 6 de la región Litoral Norte, con 3 unidades y dejó su estampa en la historia del fútbol misionero al debutar en un torneo regional organizado por el Consejo Federal de fútbol y lo hizo de la mejor manera… con una victoria.

