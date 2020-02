Mientras de a poco va finalizando la parte dura de la pretemporada para llegar de la mejor manera a la segunda parte del Torneo de Primera División, Milagros Otazú, jugadora de Racing Club de Avellaneda fue convocada nuevamente a la Selección Argentina para comenzar la recta final de la preparación para el Sudamericano Sub 20 que se disputará en el territorio nacional.

Milagros Otazú, Radio Libertad

El sudamericano juvenil será el último para la joven posadeña, el mismo se desarrollará en argentina del 4 al 22 de marzo. Las dirigidas por Carlos Borello buscarán una de las dos plazas que otorga el certamen para la Copa del Mundo Sub 20 que se jugará en Costa Rica y Panamá en el mes de agosto.

La defensora de la academia dialogó con Radio Libertad y se refirió a la convocatoria nacional, Racing y la profesionalización del deporte “muy contenta, la semana próxima estaré buscando un lugar para estar en la lista de las convocadas para el sudamericano”, sostuvo.

“Con las chicas sub 20 apuntamos a clasificar, ya que en el sub 20 hace mucho no se clasifica (al mundial), así que apuntamos a eso ya que seremos el país anfitrión, buscaremos la clasificación”, afirmó la marcadora de punta.

La albiceleste volverá a los entrenamientos con 30 jugadoras de la categoría. Las practicas comenzarán el martes 4 y continuarán hasta el jueves 6 donde disputarán un amistoso informal ante los juveniles hombres de Sacachispas.

“En juveniles tengo una trayectoria muy buena, fui capitana en sub 17 y 20, ahora busco la titularidad”, se ilusiona la posadeña en pelear por un lugar entre las 11 que salen al campo de juego.

Al respecto del suceso histórico que ocurrió en el fútbol femenino dijo que “es lindo que estamos en camino a profesionalizar del todo, son pasos que vamos dando y son muy importantes. Recordando hace unos años atrás ahora el fútbol femenino creció mucho, pero todavía hay que mejorar en varios aspectos”, indicó.

“Físicamente me siento muy bien, la pretemporada con Racing fue muy buena. Esta citación nuevamente me pone feliz, es un paso más para mi trayectoria en selección, este año apunto más en meterme entre la lista de convocadas al sudamericano y disfrutar del último año”, remarcó la jugadora que se formó en Racing de Posadas y señala que “la ambición de clasificar está siempre, poder terminar mi etapa de juveniles clasificando al Mundial sería lo ideal”.

La ex UAI Urquiza, ahora defiende los colores del conjunto de Avellaneda “el cambio de aire de club me hizo muy bien, Racing me está haciendo bien, cambié mucho mi estilo de juego y tengo mucha más libertad”, confesó sobre su traspaso.

Por último y antes de enfocarse en lo que serán los entrenamientos con la selección nacional dejó un mensaje para las misioneras que juegan en la Liga Posadeña “siempre aspiren a ser más, esto es trabajo constante. Todos los sueños se cumplen”, finalizó.

AR