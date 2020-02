Jimena Barón reapareció en Instagram luego de la polémica: pidió disculpas en un video

La cantante habló de lo que sucedió con la promoción de su nuevo tema. Mirá el video que publicó en sus redes sociales.

En los últimos días Jimena Barón recibió asistencia psicológica y psiquiatra y debió suspender los shows que tenía programados luego de la polémica que se gestó alrededor de su promoción de un nuevo tema, llamado «Puta».

Desde su productora musical comunicaron lo sucedido, pero ella no se había manifestado al respecto hasta hace unos minutos atrás cuando publicó un video en su cuenta de Instagram realizando su descargo.

«Aparezco ahora que me siento un poco mejor. Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos suceptibilidades. No fue la intención en absoluto, jamás lo seria», comenzó diciendo la artista.

«A las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona, lo hice. Mi intención fue, es y sera defender la libertad de las mujeres, de todas, de las que no piensan como yo también, de las que eligen cosas que yo no elegiría también, y esa va a ser mi postura siempre», aseguró.

«Intento todos los días ser menos hipócrita, mejor persona. Intento utilizar mi voz, mi llegada, mi lugar de privilegiada para poner el cuero por otras que son minorías y que tienen necesidades que yo no tengo, pero creo que el feminismo debería tratarse de de eso, de la otra, no de lo que necesito yo solamente», manifestó.

«Es un camino, es un aprendizaje, que tal vez ustedes del otro lado lo hacen en sus casas, leen y piensan, y se puede equivocar también. Y un día piensan una cosa y al otro día piensan otra, pero hacen ese recorrido en sus casas, yo lo hago en público bajo el ojo de muchísima gente, me puedo equivocar como cualquier persona, pero tiene una magnitud y una dimensión distinta», señaló además.

«Lo triste de todo esto que pasó es la guerra entre nostras. Yo estuve bastante aislada por un tema de salud, pero estoy al tanto de todo, se que salio muchísima gente a decir de todo, pero la violencia entre nosotras, no. La lucha no es entre nosotras es con el machismo, con el patriarcado, nosotras tenemos que estar juntas, incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando no estamos de acuerdo, incluso cuando no es por nosotras. Tenemos que estar juntas y tenemos que pelear por nuestra libertar y nuestro derechos», dijo dolida.

