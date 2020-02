El ganador del Oscar que sorprendió con su emotivo saludo a Argentina

Andrew Buckland se llevó la estatuilla dorada por su trabajo como montajista en «Ford vs Ferrari».

Andrew Buckland y Michael McCusker fueron los ganadores del Oscar 2020 a mejor edición por su trabajo en «Contra lo imposible» (Ford v Ferrari). Pero el primero sorprendió con un agradecimiento y dedicatoria a su familia, que vive en Argentina.

En las redes sociales, los néofitos en el tema comenzaron a preguntarse si Buckland es argentino. Lo cierto es que no, aunque mantiene un fuerte vínculo con nuestro país, incluso con un filme bastante coyuntural.

Buckland es un exitoso editor independiente, nacido el 4 de febrero de 1954 en Zimbabwe, que cuenta con una vasta filmografía y experiencia en películas hace más de 15 años, entre las que se destacan «Crouching Tiger Hidden Dragon», «Angels In America», «Capitán América: el primer vengador» y «Charlie Wilson’s War».

Ocurre que María, la esposa del artista, es argentina, lo que le ha permitido a Andrew no solamente haber venido muchas veces al país, sino también a generar una conexión muy estrecha con sus costumbres y su gente.

Anoche, Andrew subió al escenario del Dolby Theatre y agradeció, en primer lugar, a sus colaboradores, y luego a sus familiares. “No estaríamos aquí sin nuestra gente y nuestro excelente equipo de sonido”, señaló. Y agregó, sobre su gente más cercana: “A mi hermosa esposa María, nuestro hijo Lucas…” En ese sentido, sorprendió con una declaración en español, con tono extranjero: «Te quiero mucho”. Y se los dedicó a “mi hermana Claire, Joe, Armando, a mi padre y a mi madre, que me apoyaron desde el comienzo”. Cerró su emotivo discurso dedicándole el premio “a mi familia en Argentina”. Apenas segundos después del mencionado saludo, se convirtió en tendencia.

En 2011, Andrew Buckland dirigió el documental «Somos wichi», una mirada íntima a la comunidad que habita el noroeste argentino. Justo esta semana, se conoció que siete chicos ya han fallecido en lo que va del año debido a las condiciones vulnerables, la sequía, las enfermedades y la falta de recursos.

