Premios Oscar 2020: Joaquin Phoenix mejor actor y Parasite mejor película

Este domingo se celebra la 92° entrega de los Oscar, los premios que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Todos los ganadores de los premios Oscar 2020:

Mejor película

Parasite

Mejor actriz

Renée Zellweger, Judy

Mejor actor

Joaquin Phoenix, Guasón

Mejor director

Bong Joon-ho, Parasite

Mejor canción original

“(I’m Gonna) Love Me Again”, Elton John y Bernie Taupin, Rocketman

Mejor música original

Hildur Gudnadóttir, Guasón

Mejor película extranjera

Parasite, Corea del Sur

Mejor maquillaje y peinado

Vivian Baker, Kazu Hiro y Anne Morgan, El escándalo

Mejores efectos visuales

Greg Butler, Guillaume Rocheron y Dominic Tuohy, 1917

Mejor edición

Michael McCusker y Andrew Buckland, Contra lo imposible

Mejor fotografía

Roger Deakins, 1917

Mejor mezcla de sonido

1917

Mejor edición de sonido

Contra lo imposible

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Mejor cortometraje documental

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re A Girl)

Mejor documental

American Factory

Mejor vestuario

Jacqueline Durran, Mujercitas

Mejor cortometraje

The Neighbors’ Window

Mejor guión adaptado

Taika Waititi, Jojo Rabbit

Mejor guión original

Han Jin Won y Bong Joon-ho, Parasite

Mejor cortometraje animado

Hair Love

Mejor película animada

Toy Story 4

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Había una vez…en Hollywood

Fuente: Radio Mitre