La terminal de transferencia Quaranta repleta de pasajeros: usuarios del transporte público advierten reducción de frecuencias

Colectivos abarrotados de pasajeros e incluso algunos que no logran subir a los colectivos y aguardan en las paradas, son las algunas de las postales que por estos días se ven en Posadas. Usuarios del transporte público, advierten sobre reducción de frecuencias y los inconvenientes que esto acarrea en los quehaceres diarios.

No solamente hay menos líneas alimentadoras- las que ingresan a los barrios tanto para la terminal Quaranta como en la que se ubica en cercanías del Campus Universitario de Miguel Lanús- sino que también, se evidencia menos unidades que redistribuyen a los pasajeros desde la transferencia hacia los distintos puntos de Posadas y alrededores.

Habitualmente el tránsito de unidades como de pasajeros es fluido, cuestión que no está ocurriendo por estos días. Hay demoras, gente que no puede subir a los colectivos en los que literalmente “no entre un alfiler” y malestar entre los usuarios que hablan de un servicio que no es óptimo.

Las hipótesis que se manejan entre los usuarios son que hay menos personal en las empresas de transporte por la temporada de vacaciones o bien alguna otra cuestión que genere este inconveniente.

GS