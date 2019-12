Confirmado como ministro de Gobierno, Marcelo Pérez seguirá apostando a la tecnología para aumentar la seguridad, reducir accidentes, combatir al narco y digitalizar el registro de la propiedad y catastro

El ministro de Gobierno de Misiones, ratificado en su cargo por el gobernador Oscar Herrera Ahuad el 10 de diciembre, afirmó en esta nueva etapa se buscará modernizar el trabajo en las dependencias de su área y aprovechar las herramientas tecnológicas para brindar respuestas rápidas a la ciudadanía. Reveló además que gracias a las cámaras de seguridad se detectó que en tres meses 6 mil conductores pasaron en rojo por un semáforo instalado en la avenida Quaranta, de Posadas. Afirmó que la lucha contra el tráfico de drogas se mantendrá y que la policía seguirá apuntando al narcomenudeo y los kioscos de venta de estupefacientes. Anticipó que se pondrá en marcha un plan para digitalizar el Registro de la Propiedad del Inmueble, la Dirección General de Catastro y la Dirección de Personas Jurídicas.

El ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, quien fuera ratificado en el cargo por el gobernador Oscar Herrera Ahuad el 10 de diciembre último, destacó que se lograron bajar los índices de accidentología y de muerte y lo atribuyó a la puesta en funcionamiento de radares. El funcionario reveló que en Misiones hay establecidos 13 radares móviles o fijos y que una de las aspiraciones es tener más puestos fijos para poder liberar a los móviles y utilizarlos en zonas de alta siniestralidad. “Los 13 radares que tiene la provincia son legales y funcionan y van a seguir funcionando porque hemos reducido los índices de accidentología y de muerte en accidentes de tránsito en más de un 30%, lo que no es poco porque atrás de un accidente siempre hay un gasto del Estado que va a la Salud Pública y que puede ir derivado a otra área y que tiene que atender a otra persona que por violar las normas de tránsito generó un accidente para sí o para terceros”, afirmó.

En ese sentido, Pérez aclaró que detrás de un radar siempre hay un trabajador del Estado y desmintió que alguna empresa privada estuviera implicada. “Simplemente la respuesta que siempre damos a la ciudadanía, contra el argumento liviano de que el radar es recaudatorio, el radar es sancionatorio porque si alguien va a una velocidad reglamentaria no tiene porqué preocuparse porque el radar no lo va multar, no va sacar una foto. Los radares son legales, hay una ley provincial y están de acuerdo a las normativas nacionales, es decir pasan por una homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por el ministerio de Gobierno y recién ahí pueden estar en funcionamiento y los opera la policía”, señaló.

En este contexto, el ministro reveló una estadística que a su juicio revela la forma de conducir de los misioneros en particular y de los argentinos en general. “También hemos instalado puestos de fotomultas en semáforos. Aquí en Posadas en la avenida Quaranta en tres meses más de 6 mil personas pasaron en rojo. Eso da una pauta de cómo conducimos, no solo en Misiones, en la Argentina, nos conducimos violando las normas y lo primero que objetamos es a quien nos sanciona por haber violado la norma, llama la atención”, analizó Pérez.

Narcotráfico

Pérez adelantó que durante la gestión del gobernador Herrera Ahuad, continuará el trabajo de la Policía de Misiones en contra del narcomenudeo y los kioscos de venta de estupefacientes que comenzó bajo la administración del exgobernador Hugo Passalacqua y en conjunto con la Nación, a través de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. También afirmó que la provincia se ocupará de políticas que permitan afrontar la problemática social del consumo de drogas. “Nuestra provincia por la particularidad de frontera tiene una tipografía distinta al resto de las provincias del país, cada una con sus problemáticas. Ese proceso que se ha iniciado y que se avizoró como una necesidad de combatir el narcotráfico en cuanto a lo que era oferta de drogas, va continuar. Lo dijo Oscar Herrera Ahuad cuando asumió también. Tenemos el desafío de encarar aquella demanda de droga que es la persona que consume, ir al porqué, el para qué e intentar trabajar sobre esa problemática para, esa responsabilidad compartida que hay entre oferta y demanda, trabajarla en conjunto. La policía seguirá haciendo su tarea frente a la oferta de droga y el Estado provincial junto a diversos actores civiles tendrán que trabajar más fuertemente en el consumo y la contención de aquellas personas que se inician en el consumo”, aseveró.

Sobre los récords registrados en los últimos tiempos en la incautación de drogas, Pérez también se comprometió a continuar por ese rumbo. “Se han batido los records históricos en todo el país. Seguirá por el mismo rumbo, de nuestra parte apuntando fundamentalmente al narcomenudeo, ese es el objetivo principal de una fuerza provincial, el delito que queda en su provincia. Y si viene alguna incautación importante por supuesto estaremos ahí para ayudar. Las fuerzas federales han hecho un muy buen trabajo en este tiempo y creo que van a seguir por esa senda porque es un camino que se necesita en Argentina para combatir el narcotráfico. Quizá con menos pomposidad pero con la misma eficiencia. Y la policía seguirá también ese trazo que tiene que ver con buscar el narcomenudeo, el kiosco de droga”, aseguró y añadió que se trabajó mucho en inteligencia policial en la calle y junto a la justicia federal. “Por supuesto que siempre hay que capacitar y mejorar para que el personal entienda mejor la problemática porque va mutando permanentemente de acuerdo a los tiempos que corren. Estamos bien”, afirmó.

Pérez destacó además la tecnología que maneja la fuerza de seguridad provincial para la prevención del delito. “También tenemos incorporada muchísima tecnología al ámbito de seguridad en lo que es prevención. Hay 13 unidades regionales en Misiones y hay más de 16 centros de monitoreo y vamos por más, apostando a que una cámara de seguridad implica ocho agentes en la calle entendiendo ese tránsito que tiene que ocurrir entre la adaptación del ser humano a la tecnología para ponerla al servicio de la comunidad y la sociedad para que la gente se sienta más segura y para prevenir el delito”, sostuvo.

“Hay más de 600 cámaras en la provincia, todas monitoreadas en todo momento y con un plan de integración plena en un solo centro del monitoreo, es decir que haya un solo centro de monitoreo en la localidad donde está emplazada esa cámara y también uno que esté monitoreando esa cámara en Posadas o en Oberá o Eldorado. Las cámaras disuaden, generan prevención y queda un poco más de esa adaptación que tiene que tener el ser humano con la tecnología y para eso también hemos instalado una universidad policial pensando en que hay que romper ese molde educativo para hacer uno más amplio para los tiempos que vienen”, señaló.

Universidad

Durante la entrevista Pérez destacó a la Universidad de Seguridad donde asisten los aspirantes a policías y penitenciarios y se mostró confiado en la metodología que se utiliza para seleccionar a los jóvenes que ingresarán a la institución para recibir la formación “La Universidad va muy bien. Estamos en el último proceso de ingreso de los aspirantes para el año que viene. Hemos hecho una buena selección, una selección a conciencia y como corresponde. Han llegado aquellos que han superado todas las etapas, desde el examen online hasta el físico y por supuesto el psicológico, hemos sido muy estrictos en ello y entiendo que aquellos que queden, son los más aptos para estar a la altura de las circunstancias y formarse como futuros policías y servicio penitenciario. Policías tienen un cupo de 500 ingresantes y Servicio Penitenciario 250”, puntualizó.

Sobre el sistema de cursado, el ministro informó que durante el primer año de formación, los aspirantes a ambas fuerzas estudian juntos y que recién para el segundo año, tanto la institución como la decisión personal, dividen al personal subalterno y a los futuros oficiales. “Los suboficiales tienen seis meses más, es una carrera de un año y seis meses, antes era de tres meses de formación. Y los oficiales que tenían una carrera de tres años ahora van a tener una de cuatro años. Para poder vestir el uniforme policial van a tener que recibirse también en la universidad de técnicos o de licenciados en seguridad y lo mismo para el Servicio Penitenciario Provincial. Necesitamos gente formada, con estudios para todas las cosas. El título va ser de validez nacional, no es un titulo provincial o meramente de la fuerza, sino que podrán ejercer en cualquier provincia del país”, destacó y recordó que en dos años saldrá la primera camada de egresados oficiales y dentro de seis meses los primeros suboficiales.

“Siempre rescatamos de la provincia la Escuela de Robótica que acaba de ganar un premio y la Educación Disruptiva. Misiones es vanguardia en educación a nivel país y somos vanguardia en lo que es la Universidad de Seguridad porque no hay en el país algo igual. Somos muy optimistas en que esto va generar a largo plazo una formación policial distinta con una respuesta y una visión muy distinta de cómo se cuida al ciudadano y esa integración que tiene que haber entre la institución y la ciudadanía que tiene que ir en paralelo y no por encima o por debajo. Somos muy optimistas en eso y por eso lo hemos hecho y hemos puesto mucho empuje, tiempo y energía”, indicó.

Tecnología y servicios

Pérez, de cuyo ministerio dependen también el Registro de la Propiedad del Inmueble, la Dirección General de Catastro y la Dirección de Personas Jurídicas, adelantó que se pondrá en marcha un plan que permitirá modernizar las dependencias con el desafío de armar un Estado moderno que apunte a facilitar los trámites y brindar respuestas rápidas. “Como dijo el gobernador el día que asumió, mantener lo construido y proyectarnos hacia el futuro con el potencial que tiene que ver con usar la tecnología al servicio del ciudadano, tanto en la seguridad como en el propio Estado provincial en las áreas que competen al ministerio que tiene que ver, por ejemplo, con el Registro de la Propiedad del Inmueble, con Catastro, con Personas Jurídicas, con el Registro Público de Comercio que también por ley de la Cámara de Representantes se unifica con Personas Jurídicas y pasa a depender del poder Ejecutivo. El desafío por delante es armar un Estado moderno, consolidarlo para que pueda dar respuestas rápidas al ciudadano, de acuerdo a los tiempos que corren”, se entusiasmó y agregó que buscarán dejar de utilizar papeles.

“Lo hemos hecho en la gestión anterior con la Policía de Misiones, que varios de sus legajos han sido digitalizados y ahora avanzaremos en una modernización del Registro de la Propiedad del Inmueble para que aquel escribano que está en San Vicente no tenga que viajar a Posadas por un trámite y además que sea ágil y rápido. El Estado tiene que ser de respuestas y no de entorpecer aquellos pedidos que implica al ciudadano. En cuanto al Registro de la Propiedad del Inmueble estimamos un tiempo de dos años a partir de enero de 2020, en dos años estaremos a la altura de un registro moderno y como pretendemos. Son etapas que se van a ir verificando y la gente va poder probarlas en tiempo real en cuanto al seguimiento de trámites. Catastro será la etapa posterior, en paralelo con el Registro de la Propiedad del Inmueble que primero queremos modernizar para después con los datos de Catastro incorporarlos al registro”, informó y agregó que además se ofrecerá asistencia y pago online y que habrá información a través de una aplicación en la computadora o el celular.

Desigualdad

“Hay que estar muy atentos a la tipología de delito que se presenta. En una época los motochorros se habían terminado, son épocas que se importanta desde afuera. Tiene mucho que ver la desigualdad y las crisis económicas, la desigualdad fundamentalmente y que genera un crecimiento del delito. Afortunadamente Misiones se ha mantenido en los mismos niveles siempre pero a veces ese sentimiento de sentirse inseguro genera la preocupación obvia de todos nosotros de poder revertir esa situación. Hay delitos que aparecen y desaparecen, tiene que ver también con el trabajo policial, con la investigación y la inteligencia para prevenir esos delitos, trabajamos mucho sobre la prevención y pretendemos que nuestro personal esté a la altura de las circunstancias”.

Nuevo gobierno nacional

“Entendemos que tenemos que trabajar en conjunto por una federalización más profunda del país, una verdadera federalización. A veces uno va a Buenos Aires y envidia, entre comillas, la tecnología que hay al servicio de la ciudadanía, el personal policial desplegado por toda la ciudad, la logística y los vehículos que tienen. Creo que eso se debe trasladar a las provincias porque argentinos estamos en todo el país. La ciudad de Buenos Aires, que no deja de ser una jurisdicción, no tiene que asfaltar una sola calle. Esperamos esa federalización y ese compromiso. Ayer el gobernador estuvo reunido con el presidente y varios funcionarios más. El presidente hace días atrás felicitó a Misiones por su ejemplaridad en políticas públicas y eso quiere decir que estamos haciendo una buena tarea y el desafío es continuar con esa tarea que nos deviene pro delante en los tiempos que vienen. Creo que la Argentina está encontrando de a poco un rumbo, entiendo que hay un plan. Colaboraremos en lo que podamos y nos necesiten”.

Policías en las calles

“Hay más de 9 mil policías en Misiones. Hemos incorporado en este tiempo más de 1500 efectivos, sin contar a los que se están formando. Vamos por una mejor formación para usar la tecnología al servicio del ciudadano apegada con esa formación que necesitamos porque es lo que se viene… Lo que hace a las seguridad policial somos de la idea de que el policía tiene que estar en la calle, cada edificación o edificio genera un ámbito administrativo y eso es menos personal en la calle. Entendemos que el policía tiene que estar patrullando en la calle y siendo visto por el ciudadano y por aquellos que buscan una oportunidad para delinquir”.

Justicia

“Trabajamos muy bien con la Justicia provincial y federal. En lo que tiene que ver con narcotráfico la justicia federal y la provincial que hace una tarea muy importante y trabajamos muy bien. Lo de la puerta giratoria termina siendo un facilismo para responder a ciertas cuestiones que tienen que ver muchas veces con la minoridad, la falta de capacidad de lugares aptos para buscar personas y con procesos sobre todo”.

Edificios

“Estamos viendo la proyección de alguna edificación de alguna alcaidía en el interior y una obra un poco más importante en la zona norte. Se ha inaugurado recientemente un pabellón en Oberá y permanentemente se piensa en edificación”.

Uniformes

“Esta semana entregaremos de manera simbólica, con el gobernador, uniformes para toda la fuerza policial que culminará en etapas que terminarán el año que viene pero todos tendrán su uniforme. Y esta época del año es una época donde hay ascensos, retiros, porque es un proceso natural. Así que aquellos que asumen una responsabilidad con un grado inmediato superior tendrán que honrar esa responsabilidad que implica más responsabilidad y más trabajo y dar el ejemplo a sus subalternos para tener una institución cada vez mejor. La policía está muy bien, siempre tiene sus deslices porque en una fuerza tan grande».

Marchas a favor en Apóstoles

“Eso habla de una labor policial en esa Unidad Regional muy buena porque normalmente si la labor es mala y ocurre un hecho como el que ocurrió la gente sale en contra de la policía. Aquí hay un apoyo que tiene que ver con el trabajo de la Unidad Regional. Dejo al margen el hecho, eso está en manos de la justicia que determinará las responsabilidades”.

SGF