Debate de la Ley Bases en el Senado: el kirchnerismo criticó a Caputo e insiste con la nulidad del proyecto

Legisladores de Unión por la Patria apuntaron contra el ministro de Economía: “La plata de los jubilados va a estar en sus manos, peligrosísimo”.

El Senado retomó el debate de la Ley Bases en comisiones del Senado con las exposiciones del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y de Trabajo, Julio Cordero. Los funcionarios defendieron el proyecto impulsado por el Gobierno en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Luego se debatirá el paquete fiscal, con la presentación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, junto a su equipo.

Durante el debate desde el bloque de Unión por la Patria salieron a hacerle fuertes críticas al ministro de Economía, Luis Caputo. La legisladora K, Anabel Fernández Sagasti, planteó: “Técnicamente, se están manoteando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, la plata de los jubilados, que va a estar en las manitos de Caputo, peligrosísimo. Si hay alguien al que le gusta la timba es ‘Toto’”, en referencia al titular del Palacio de Hacienda.

El bloque liderado por José Mayans además insiste con los reclamos de nulidad del proyecto impulsado por el Gobierno, a partir de la denuncia del titular del bloque de UxP en la Cámara Baja, Germán Martínez, por presentar “diferencias” con el texto que obtuvo media sanción.

En la bancada K apelarán a dos estrategias. Una de mínima, plantear muchos cambios a la Ley Bases y al paquete fiscal, lo que obligue al Senado a devolverlos a Diputados y demorar su eventual sanción. Y una de máxima, votar el rechazo de los proyectos, de conseguir los respaldos necesarios, y condicionar al Gobierno, como anticipó Adrián Ventura en TN.

Julio Cordero: “La Ley Bases refleja los cimientos para una Argentina pujante”

En el inicio de su exposición Cordero planteó que el proyecto, que tiene media sanción de Diputados, “refleja los cimientos para una Argentina pujante, que tiene que recuperar la confianza, que en la calle se empieza a sentir”, y que la iniciativa apunta a “la generación de empleo y la seguridad jurídica, el derecho al trabajo se garantiza en la seguridad que alguien lo quiera contratar, es una normativa de consenso”.

Rodríguez Chirillo: “En la última década la balanza energética daba una pérdida de US$30 mil millones”

Mientras que Rodríguez Chirillo advirtió: “En los últimos diez años la balanza energética daba una pérdida de US$30 mil millones, en un país con tanta riqueza en hidrocarburos y recursos naturales, ese resultado no es casual, desde hace dos décadas que se trabaja de un modo determinado”, y destacó que impulsan una “reasignación de subsidios” con las tarifas energéticas, que dijo que deben “cubrir el costo del servicio”.

El secretario de Energía explicó que “el Estado no podía seguir con el modelo anterior, que pretendía ser un Estado presente, no podía seguir emitiendo moneda, se tuvo que priorizar la autosuficiencia económica-financiera del sistema”. Dijo que “una vez lograda la autosuficiencia de la tarifa” el objetivo siguiente será “normalizar los mercados, que no tenían señales de precios, porque el Estado determinaba todo”, y destacó que uno de los objetivos a los que apuestan es “poder agrandar la torta de las exportaciones de gas y petróleo, a través de ductos”.

El cruce entre Eduardo Rodríguez Chirillo y un senador peronista: “No es que no conozca el país”

Rodríguez Chirillo tuvo un cruce con el senador peronista, Carlos Linares, tras el planteo del funcionario que en el futuro los usuarios podrán elegir el tipo de distribuidor energético que los abastezca. El legislador lo acusó de “no conocer el país”, y el funcionario le respondió: “No es que no conozca el país, el esquema no está instrumentado”.

Linares le retrucó: “Me está diciendo que va a tener oferentes en el interior del país, donde todavía nos manejamos con cooperativas. No hay oferentes, hay un solo proveedor”, y Rodríguez Chirillo le respondió: “Lo que yo le estoy diciendo es en los grandes centros de consumo”.

Las principales frases de Eduardo Rodríguez Chirillo y Julio Cordero en defensa de la Ley Bases

Rodríguez Chirillo

“La tarifa no refleja lo que la gente puede pagar, sino que tiene un costo determinado. Luego, el subsidio va a estar en relación a la capacidad de pago que tiene la gente”.

“No podemos tener distintos entes para un mismo tema, la energía, que llega a la agenda del clima, de la temperatura, hace 30 años uno podía entender que la electricidad y el gas requerían distintas regulaciones”.

“Se hacen las revisiones tarifarias quinquenales de un año con un sistema de ajustes”.

“En este proyecto se modificó en favor de las provincias un mejoramiento en las regalías, que se pagaban en pesos fijos y ahora se va a pagar relacionado con una cantidad de barriles. Conforme el precio del barril suba, la regalía sube”.

“Se trató de reflejar un poco ese costo en la tarifa que se está recomponiendo, por eso se llama tarifa de transición. Sé que en términos porcentuales parecen muy elevado, pero en términos nominales los cambios no son tan sustanciales”.

Cordero

“Lo que se busca desde el Estado es la generación de empleo y la seguridad jurídica”.

“Las multas que se derogan están en la Ley de empleo, nacen en la ley que se critica, y cuando se intenta derogar, se protesta, hay un contrasentido en esta posición”.

“Podríamos declarar ‘la felicidad universal’, pero luego hay que construirla, aunque uno ponga un concepto en la norma, no baja a la realidad de manera mágica, si no se construye”.

“Nadie quiere tomar un riesgo mayor a lo que la propia naturaleza le presenta”.

“Las normas actuales fomentan la informalidad, lo que se busca es que la denuncia a la informalidad suceda desde el principio, hoy nadie quiere contratar a nadie”.

“La litigiosidad llevó a una paralización de los procesos judiciales”.

“Los que buscamos es que exista una Argentina regularizada, un autónomo que facture o una persona bajo relación de dependencia, el trabajo es un derecho de la persona”.

“En cuanto al periodo de prueba, fruto de la falta de formación, la persona, a los tres meses, no se adaptó a la realidad del contrato de trabajo en su función, hoy lo que pasa es que no se le permite más tiempo para la prueba, al subirla a seis meses, se prolonga un período de conocimiento mutuo”.

Por convenio colectivo las partes pueden buscar otro mecanismo de indemnización, que puede parecerse al de la industria de la construcción, o no”.

“Hay sindicalistas, empresarios y funcionarios de bien, tenemos que recuperar la confianza en los sistemas y la libertad, los cambios que se plantean en materia laboral en la Ley Bases son mínimos, buscan una base de inicio”.

FUENTE: TN.