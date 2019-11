El coordinador nacional del FET respondió a la denuncia penal en su contra: “son todas mentiras”

El coordinador del Fondo Especial del Tabaco (FET), Marcelo Viegas Calçada, negó las acusaciones por supuesta malversación de fondos formuladas desde uno de los gremios tabacaleros de Misiones. Aseguró que el adelanto de los fondos previstos para sanear a la Cooperativa Agroindustrial de Alem –que fue lo que cuestionaron los denunciantes– se hizo por pedido del ministerio del Agro de la Provincia y toda lo actuado se ajustó a lo que marca la ley.

Marcelo Viegas Calçada, coordinador del FET – Radio Libertad

“Son todas mentiras. Todas las operaciones se realizaron por transferencias bancarias, me reservo el derecho de accionar judicialmente sobre los que me denunciaron por el daño que me causaron”, de ese modo respondió el coordinador del Fondo Especial del Tabaco (FET) Marcelo Viegas Calçada a la denuncia por supuesta malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y coacción que fuera presentada días atrás por el diputado provincial del PAyS, Isaac Lenguaza y el presidente de la Asociación de Campesinos Tabacaleros de Misiones (Actim) Héctor “Cacho” Bárbaro.

Los denunciantes acusaron al funcionario nacional de favorecer a la Cooperativa Agroindustrial de Misiones (CTM) de Leandro N. Alem con adelantos en los desembolsos de un plan del FET destinado a sanear las finanzas de la mencionada cooperativa.

“Hubo adelantamiento de fondos por la situación general del país, por la diferencia de cambio que hubo estos últimos dos años. El plan era para sanear a la institución cuyas deudas estaban dolarizadas”, explicó Viegas Calçada.

El funcionario nacional aclaró que el área que maneja es órgano de aplicación del FET a nivel nacional, pero cada provincia administra los fondos una vez que llegan a su órbita. “No soy yo quien define. Esos fondos deben ser transferidos a cada organismo ejecutor y en este caso particular fue la provincia la que solicitó esos adelantamientos de fondos que están bien normados en todas las resoluciones que emite el ministerio de Agricultura que prevén adelantamiento de fondos por cuestiones atendibles. Quienes solicitaron los fondos son los funcionarios provinciales a cargo de la administración de los fondos de Misiones”, aseveró.

El coordinador nacional del FET afirmó que son las provincias las que asignan las prioridades y que a Nación le corresponde solamente transferir los fondos en la medida que se cumplan los requisitos legales.

“Cada unidad coordinadora provincial decide sobre la generación de los planes y las prioridades en los pagos, eso está bien normado. Los planes son aprobados por la unidad coordinadora provincial, posteriormente los fondos son pedidos por el administrador del fondo provincial que es la Provincia y la provincia es la que decide sobre la transferencia de los fondos”, expresó.