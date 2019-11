Tabaco: denunciaron penalmente al coordinador del FET Marcelo Viegas Calçada

El diputado provincial Isaac Lenguaza y el presidente de Actim, Héctor “Cacho” Bárbaro presentaron un escrito ante la justicia federal donde acusan al funcionario nacional de malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y coacción por el supuesto desvío de dinero del FET hacia la Cooperativa Tabacalera de Misiones.

Isaac Lenguaza. Radio Libertad

El Administrador del Fondo Especial del Tabaco (FET), Marcelo Viegas Calçada, fue denunciado penalmente por malversación de fondos, negociaciones incompatibles con la función pública y coacción en un escrito que ingresó la Fiscalía Penal Federal de Oberá puesto que los delitos de los que se lo acusa se habrían cometido en la Cooperativa Tabacalera de Alem. Según la presentación, el funcionario nacional autorizó el desvío de fondos del FET para el rescate financiero de la cooperativa. Los denunciantes son el diputado provincial Isaac Lenguaza (PAyS) y el presidente de la Asociación de Campesinos tabacaleros Independientes de Misiones (Actim), Héctor “Cacho” Bárbaro.

Según la denuncia Viegas Calçada, quien además es Coordinador Nacional del Programa de Reconversión de Aéreas Tabacaleras, autorizó, en mayo del año pasado, el desembolso de 560 millones de pesos del FET para el saneamiento financiero de ese año de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones Limitada (CTM) a pesar de que no fueron presentados los documentos precisos a la Coordinación del FET para controlar el cumplimiento de los requisitos y el destino final del millonario aporte, tanto mediante el control de la documentación puntualmente requerida, como con auditorías in situ y demás herramientas de fiscalización.

Lenguaza, uno de los denunciantes, señaló que en principio el desenbolso de los fondos no presentaba mayores problemas porque se había aprobado por resolución y los aportes se iban a hacer en siete años a razón de 80 millones de pesos por año, previa presentación de balances y memorias de cada año y de los comprobantes que debía otorgar la cooperativa de los pagos de su deuda. “La intención era que la cooperativa no cierre sus puertas, pueda seguir trabajando, porque muchos de los socios son productores tabacaleros”, afirmó.

El legislador provincial advirtió que el problema comenzó porque los fondos que se debían transferir en siete años prácticamente se transfirieron en poco más de un año. “Con mucho interés de parte del propio Viegas Calçada de que esto ocurra y venimos a trangredir esta resolución en cuanto a la transferencia de fondos. En un año y medio se transfirieron a la cooperativa 460 millones de pesos en distintas etapas”, afirmó.

Siempre según la denuncia, a pesar de la falta de documentación, cuando los fondos que se recaudan y rigen por la Ley 19800, que establece que el 20% a distribuir entre las provincias tabacaleras, “debe invertirse en Planes Operativos Anuales (POAS) para diversificación y mejoramiento productivo, destinos que deben ser establecidos con precisión a través de las resoluciones que les dan afectación específica”.



“El anexo de la Resolución 93/18 no es un mero agregado, sino que integra la Resolución. Su incumplimiento deviene en la nulidad del instrumento legal, que así lo deja explícito para que no quepan dudas: «en caso de no presentarse la documentación de la Memoria y Estados Contables de la CTM Cooperativa Agroindustrial de Misiones Ltda., o en caso de no solicitarse los fondos correspondientes a cada etapa en el plazo establecido, la resolución perderá vigencia».

Los denunciantes dejaron asentado en el escrito que a pesar de la inexistencia por pérdida de vigencia de la Resolución 93/18, el funcionario denunciado ordenó las siguientes transferencias a las cuentas de la Cooperativa Agroindustrial Misiones Limitada:

1) El 14 de Junio de 2018 por $ 80.000.000,00 con orden de pago N°219 en el expediente EX-2018-08743806-APN-DDYME#MA; a la Cuenta Corriente Nº300809405588740 del Banco Macro S.A. radicada en Sucursal N° 8 – LEANDRO N. ALEM cuya denominación es CTM COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DEL MNES LTA-PLAN PROCESO CITRUS y titularidad a nombre de CTM COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LTDA.

2) el 17 de diciembre de 2018 por $ 80.000.000,00 con orden de pago N° 499 en el mismo expediente y a la Cuenta Corriente Nº 3341034741 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA radicada en la Sucursal N° 2.240 – LEANDRO N.ALEM cuya denominación es COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE MISIONES LTDA.

3) el 23/03/2019 por $ 200.000.000,00 con orden de pago N° 100 en el mismo expediente y a la misma cuenta;

4) el 01/07/2019 por $ 100.000.000,00 con orden de pago 272 en mismo expediente y a la misma cuenta.

Lenguaza explicó que en primer lugar estos fondos no debían ser transferidos de esta manera porque la propia resolución dejaba en claro la manera en que debían llegar esos recursos a la cooperativa. “El sector tabacalero padece la transferencia de recursos, a veces son para salud, a veces prácticamente se están por cortar las coberturas y en eso siempre fueron celosos para la transferencia de fondos. En este caso, en cuatro días se disponían y transferían fondos cuando esto lleva todo un circuito”, agregó y además reveló que Viegas Calçada viajó en muchas oportunidades a Posadas y al resto de la provincia interesado en que llegaran los fondos.

SGF