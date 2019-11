Oscar Herrera Ahuad tras destrabarse el conflicto tabacalero: «Después del 10 tendremos que replantear fuertemente la gestión y el trabajo de los gremios tabacaleros”

El gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad, hizo referencia a la intervención de la Provincia para destrabar el conflicto tabacalero que reclaman por fondos de la Caja Verde. Indicó que el conflicto se destrabó tras un esfuerzo que hace la provincia para transferir un fondo financiero. El mandatario adelantó que después del 10 de diciembre se sentará con los gremios y los productores y cambiará la modalidad operativa de los diferentes planes que llegan a Misiones, con una distribución más equitativa. “La provincia tendrá una participación activa. Tendremos que elaborar consensos sobre los diferentes gastos operativos”, afirmó.

Oscar Herrera Ahuad. Radio República

Marcó que la cuestión de los tabacaleros es muy compleja, más allá que hoy tendrán un resarcimiento económico. “Vamos a tener que revisar muy fuerte, he tomado nota a lo largo de estos días y tendremos que replantear fuertemente la gestión y el trabajo de los gremios tabacaleros para con los productores de la provincia”, aseveró.

Sostuvo además que hay variables que impactan en los fondos, como la caída del consumo de cigarrillo. “A los productores hay que mostrarles claramente las variables y donde estamos parados”, dijo.

Consultado sobre qué estaría fallando, señaló que uno de los puntos es la comunicación. “Si nos ponemos a mirar los números, si bien se incrementaron los fondos que llegan a los productores, no alcanza porque la inflación fue más elevada”, explicó Ahuad.

Haciendo hincapié en los gremios señaló que “lo que le pedí a los gremios tabacaleros es que nos ajustemos a las dificultades que tenemos en Argentina en este momento. No podemos nosotros seguir con programas operativos anuales millonarios y no preguntarles a los productores si quieren que hagan esas cosas o que vaya al bolsillo del productor”, manifestó y en esa línea explicó que hay gastos en programas como planes techos para construcción de estanques, becas de estudiantes, planes de letrinas y diferentes programas que consumen fondos que se traducen en la disminución de la Caja Verde. “Eso hay que explicarle y este mensaje no llega y deben saber que sale del mismo fondo especial del tabaco”, declaró.

Indicó que la obra social también incrementó el gasto, que tiene que ver con el aumento del insumo medico, “pero hay que decirles a los productores”, insistió Herrera.

“A partir del 10 de diciembre vamos a sentarnos con todos los gremios y productores y vamos a cambiar la modalidad operativa. La provincia tendrá una participación activa y hará las advertencias necesarias y en los tiempos necesarios”, sostuvo.