Denuncian a otro médico por abuso sexual contra una paciente en un sanatorio de Posadas

Se trata de un traumatólogo identificado como Mauricio D. quien presta servicios en un sanatorio ubicado sobre la calle Junín, en Posadas. La víctima denunció que la accedió carnalmente con la mano cuando hizo una consulta por un problema muscular y su abogado se quejó porque en el Juzgado de Instrucción 3 no se tomaron las medidas correspondientes. “Mi clienta sintió que volvió a vivir todo cuando escuchó lo del caso Vinuesa”, afirmó el letrado.

Sergio Báez. Red Ciudadana

Una mujer de 30 años denunció a un traumatólogo identificado como Mauricio D. por abuso sexual en abril pasado y su caso se conoció porque le toco revivir el calvario que vivió cuando escuchó noticias sobre el caso del gastroenterólogo infantil Fernando Vinuesa. “El doctor seguramente no fue notificado de la denuncia porque desde que se hizo no hubo mucho movimiento en el Juzgado de Instrucción 3, secretaría 2”, se quejó su abogado, Sergio Báez.

Según la denuncia de la mujer, en marzo pasado acudió a una consulta con Mauricio D. por un aparente desgarro muscular en la zona de muslo. Ese mismo día, el sujeto le pidió que se quedara en ropa interior para un examen visual, aún en presencia de los hijos de la mujer, ambos menores de edad. Luego de ese contacto, ya en abril, la paciente regresó con los resultados de los estudios y fue en ese momento en que el médico aprovechó.

“Mi cliente se fue a atender por una dolencia muscular y al momento de realizarse el examen le pide que se desnude y después, sin usar guantes ni nada, ingresa su mano en el órgano sexual femenino de mi clienta. Se tomó atribuciones que no tiene y más cuando era una lesión de tipo desgarro en el muslo y él le corrió la bombacha y le introdujo el dedo adentro”, narró Báez quien no quiso dar el apellido del denunciado con una velada referencia al abogado defensor de Vinuesa. “El doctor denunciado es un traumatólogo se llama Mauricio, no voy a decir el apellido porque después salen a decir que es un linchamiento mediático”, advirtió.

Báez afirmó que en ese mismo momento la mujer intentó correrse y le manifestó al médico su incomodidad pero que el profesional continuó. “En la denuncia la señora manifiesta que el médico le abría preguntado sobre si utilizaba juguetes sexuales o cuándo había sido la última vez que tuvo relaciones”, agregó.

Si bien la denuncia se realizó el mismo día en que sucedió el abuso, Báez lamentó la falta de celeridad para las diligencias por parte del Juzgado de Instrucción 3, a cargo de Fernando Verón. “El doctor seguramente no fue notificado de la denuncia porque desde que se hizo no hubo mucho movimiento en el Juzgado de Instrucción 3, secretaría 2”, puntualizó.