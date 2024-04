Los alquileres aumentarán 220% en mayo: esto rige para quienes mantengan sus contratos con la ley anterior

A pesar de que se observó un incremento en la disponibilidad de propiedades para alquilar, los precios parecen estar en una escalada sin fin. Incluso con la derogación de la Ley de Alquileres, que se esperaba aliviara la carga para los inquilinos, los números siguen siendo desalentadores.

De acuerdo con los datos más recientes del Índice de Contrato de Locación (ICL), quienes deban actualizar el precio de sus alquileres en mayo, lo harán con un aumento del 220%. Esto rige únicamente para aquellos inquilinos sujetos al ajuste anual establecido por la legislación anterior.

La situación se agrava para quienes están en proceso de firmar nuevos contratos, ya que las actualizaciones de precios ocurren cada 3 o 6 meses. Aunque, por lo general, se notó un aumento en la oferta de inmuebles disponibles, lo que teóricamente debería dar margen para negociar entre inquilinos y propietarios, en la práctica, los precios siguen subiendo.

Aunque en algunas regiones como la provincia de Misiones, donde aparentemente no había una crisis de oferta, la desregulación del mercado de alquileres no trajo los mismos beneficios que en el área metropolitana de Buenos Aires. Según Pablo Daviña, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria, si bien se observó una disminución en los costos de ingreso, los precios de los alquileres no se ajustaron de manera correspondiente.

La decisión del gobierno nacional de implementar la desregulación mediante un decreto de necesidad y urgencia generó un amplio debate en la sociedad.

Desde su experiencia y análisis, Daviña comentó que la normativa anterior, que estuvo vigente durante 34 años, funcionaba bastante bien, con una oferta considerable en el mercado y una demanda interesante. Sin embargo, consideró que la intervención estatal en la regulación de precios nunca fue exitosa en ninguna parte del mundo.

