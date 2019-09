Mientras buscaban al Kojak Ríos, se viralizó un video donde el ex boxeador le propina una feroz golpiza a un supuesto deudor de una financiera

No hay certezas aún de cuándo ocurrió el violento episodio pero estaría relacionado con un hecho de presunta extorsión que se conoció el año pasado, cuando el ex deportista fue denunciado por amenazas de muerte a una mujer para que abonara una deuda con una financiera que opera en Posadas

Víctor “Kojak” Ríos se hizo más famoso por hechos delictivos que por su prometedora aparición como deportista. Primero como motociclista en los campeonatos de la Federación Integración misionera y luego como boxeador, donde alternó buenas y malas hasta que literalmente se bajó del cuadrilátero. A los 38 años Kojak (apodo por su parecido físico al detective que combatía el crimen en Nueva York en una recordada serie televisiva de la década del 70) insinuó un regreso al ring en marzo último cuando se anunció una pelea en Encarnación, donde enfrentaría a Rodrigo “Dinamita” Sosa, aunque se desconoce si ese combate, pactado en una sala de juegos, se concretó.

Del largo listado de hechos violentos en los que estuvo involucrado Ríos el último sucedió el martes por la noche, cuando atacó a balazos a un gomero al que acusó de escribirle mensajes a su novia. El altercado fue registrado en un video que rápidamente recorrió redes sociales y redacciones de medios periodísticos y, paralelamente, la policía de Misiones emitió una orden de captura al ex boxeador que, hasta la siesta de este miércoles, se encontraba prófugo. Finalmente apareció frente la Seccional Segunda de Policía alcoholizado y ya está nuevamente tras las rejas.

Durante las horas que estuvo prófugo, la sociedad posadeña no ocultó su preocupación y en redes sociales las manifestaciones y los datos del accionar de Ríos en los últimos tiempos, derivó en la aparición de un video donde el ex boxeador muestra toda su saña con una manopla en la mano derecha. (Ver video) De acuerdo a lo que trascendió, la escena corresponde al modus operandi que tendría Kojak, supuestamente contratado por una financiera, para “apretar” a aquellos morosos que se atrasaban con el pago de la cuota del préstamo.

Una de las tantas denuncias

El caso lo publicó Misiones OnLine en octubre del año pasado, cuando Ríos fue denunciado por extorsión y amenazas de muerte a una mujer para que saldara la deuda con una financiera. La casa que presta dinero sería Credi Si ubicada en Bolívar 1236 y que tiene sucursales en la capital provincial y Oberá. Se dice una “empresa que fue concebida para brindar apoyo económico y financiero a pequeños y medianos comerciantes a través de créditos para distintas finalidades que tengan que ver con el desarrollo productivo. Estamos preparados para ayudarlo y contestar cualquier duda referente a préstamos y financiaciones para comerciantes, somos la única empresa en el mercado que le otorga préstamos en efectivo, sin garantías, en el acto a sola firma y con su DNI”, reza entre los anuncios de promoción.

De acuerdo al testimonio de Mirta Karina V. una peluquera que había solicitado un préstamo, Kojak utilizó palabras muy duras e involucró a la familia de la víctima: “Vos sabés con quién estás en deuda, yo soy el cobrador de los morosos de Credi Sí!. Yo sé dónde vivís, conozco cuántos hijos tenés, estoy re jugado, no me importa nada, te voy a liquidar, me podés ir a denunciar, yo mañana voy a volver, te quiero mañana a las ocho en la oficina y si no vas, sabés que voy a volver, me escuchaste”.

La investigación del juez César Yaya se extendió incluso hasta los propietarios de la financiera quienes fueron citados a declarar por el hecho pero se habrían despegado de Ríos. Tiempo después Kojak quedó en libertad y hasta el momento no se conoce el avance del expediente. Pero lo denunciado por la peluquera no sería el único caso y el video que se viralizó en las últimas horas, tendría relación con los tiempos en el que los golpes que propinaba Ríos no eran en el cuadrilátero, sino a indefensas personas a quienes le reclamaba el pago de cuotas atrasadas.