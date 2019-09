Pretenden que Posadas se adhiera a la ley Nacional de Licencia de Conducir digital

Si bien la provincia de Misiones ya está adherida a la ley que tiene la aplicación en la cual se puede mostrar la documentación del vehículo, incluidas las cédulas, licencia de conducir y cobertura de seguro, Posadas todavía no adhirió y el por ello que el concejal Pablo Velázquez indicó que ya presentaron un proyecto de ordenanza y requieren cuanto antes ser tratado en la comisión de Transporte. “Pretendemos que los representantes de la Agencia de Seguridad Vial de la Nación puedan venir y compartir con las partes que corresponda todo lo referente al uso de este aplicativo que en Posadas todavía no está vigente”.

“Misiones ya está adherida tras que el ministro de Gobierno firmara la semana pasada y ahora falta que nosotros como municipio de Posadas lo hagamos. No se hizo aún porque surgieron dudas, preguntas y cómo funcionará la aplicación Mi Argentina. Por ejemplo que una de las penalizaciones según nuestras leyes a la hora de una infracción de tránsito es la retención del carnet pero también de manera digital se puede hacer que el carnet que exhibamos figure como inhabilitado”.

Velázquez consideró que la adhesión a esta ley es muy importante para Posadas ya que no solo se podrá mostrar el carnet de conducir de manera digital sino también muchas otras acciones que le dan un marco más dinámico a un control y a la sociedad en general ante los avances tecnológicos.

Hace algunas semanas la demanda por registrarse en la app y obtener la licencia de conducir electrónica fue abismal. En un contacto con la prensa, el especialista en Seguridad Vial Luis Di Falco precisaba que en 24 horas ya se habían registrado 170, 000 personas. No obstante, muchos conductores creían que este nuevo sistema los eximía de presentar su carnet físico.

Durante una entrevista con Radio Tupambaé, el especialista sostuvo que no se podrá obtener la licencia electrónica sin antes no se cuenta con la física.“No es una nueva licencia (…) para sacarla debes tener la física y si tenés una licencia provincial y municipal y no está adherida a la Ley Nacional de Tránsito, no sirve (…) por eso se recomienda tener una licencia física también”, aconsejó.

Precisó que de los 1,900 municipios a nivel nacional, no todos están adheridos a la ley. “El tema del tránsito las provincias son autónomas por eso tienen su propio sistema de adherencia o no (…) Se debe hacer el trámite tanto digitalmente y personalmente para lograr la primera tarjeta”, comentó.

Agregó que “Siempre deben tener la licencia física, sea nacional provincial o municipal, cualquiera de ellas, específicamente cuando vaya fuera de nuestra jurisdicción”.

Comentó que obtenerla es fácil y que se da a través de un aplicativo que no solo brinda la opción de la licencia electrónica, sino que permite realizar otros servicios.

Agregó que todavía el sistema electrónico no puede ser aplicado óptimamente porque se necesita que los controladores también conozcan el sistema, para que a través del código QR puedan verificar la documentación. “Todavía la policía no lo va a pedir y para hacer el control de este sistema se necesitan los controladores, el código QR y ver si la licencia cumple todas las reglas”.

Precisó que es un sistema que se trajo de Europa, pero requiere de Internet de calidad para su adecuado funcionamiento.