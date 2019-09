Desmienten que hayan comenzado a controlar el uso del celular al volante y que las multas llegan a 147 mil pesos

Ante la circulación de una imagen por redes sociales y vía whatsapp, en la cual se comunicaba que a partir de hoy los inspectores de tránsito comenzaban a controlar el uso de celulares a la hora de conducir y que las multas podían llegar hasta 147 mil pesos, el concejal Miguel Acuña, presidente de la comisión de Transporte, aclaró que es una información falsa. En todo caso, las multas podrían llegar a cifras cercanas a los 47 mil pesos pero dependerá del criterio que utilice el juez. Aún igual no hay orden de controlar ese aspecto, dijo.

Miguel Acuña, Radio República

Acuña dialogó en radio República y desmintió de algún una imagen que comenzó a circular hoy en la que se avisaba a la población el inicio de costosas multas por utilizar el celular al momento de conducir un vehículo. Si bien dijo que las penalidades por comprobar que las personas no utilicen las dos manos al manejar por un impedimento de distracción, sea el celular, el mate u otra cosa, puede generar un acta infracción que según el criterio del juez puede rondar los 47 mil pesos pero no la cifra que se dijo en la foto que circula.

La ordenanza 1617 que es el régimen de penalidades de infracciones al tránsito en Posadas, en su sexta consolidación, incorpora el inciso Y en el artículo 5, que dice que está prohibido conducir con auriculares y sistemas de comunicación de operación manual; y se establece una pena de 80 a mil unidades fiscales, de 3.800 pesos a 47 mil pesos, o sea ese es el monto más alto de la multa”, explicó

“Está legislado en la Ley Nacional de Tránsito y a esa ley estamos adheridos” señaló Acuña al tiempo que ratificó el marco legal para este tipo de controles de tránsito: “si un inspector constata o ve que el hombre viene hablando con un celular puede hacer un acta de infracción”.

También desmintió que esa información haya salido de su ámbito y de paso, habló de otras cuestiones que hacen al tránsito y leyes. Sobre todo a la polémica existente de conducir con las dos manos al volante y en este sentido fue claro y dijo que mientras se compruebe que la otra mano la tiene al servicio del auto y que hagan al manejo no es infracción pero si la utiliza para otra cosa sí. De todas maneras como comprobar y reaccionar ante una multa que nos llega si en el acta es la palabra del inspector contra la nuestra. “El infractor debe demostrar que no lo hizo, lo mismo pasa cuando no dicen que cruzamos en rojo exceso de velocidad en un radar, debemos demostrar que no pasamos por ese semáforo a esa hora o ese día”