Posadas: a las 16 habrá procesión y luego misa en honor a San Roque

Hoy la comunidad católica honra a San Roque y tras la novena celebrada en los últimos días, hoy habrá bendición de mascotas a las 12.30, procesión a las 16, misa a las 17 y a las 19:30. A las 20:30 será el festival en honor a San Roque.

San Roque es el santo patrono de los enfermos y de las mascotas, y su festividad se conmemora cada 16 de agosto. De acuerdo a la tradición religiosa, el compromiso con los más humildes fue su rasgo distintivo, en especial con quienes habían contraído la peste en el siglo XVI. Tanto es así que en el año 1.500 se enfermó en Montpellier (Francia) y -cuentan- logró una milagrosa sanación en una época en la que no existían remedios ni medicina para ello.

Santo de enfermos y mascotas

En la estampita que lo representa, se ve al santo con lesiones en su pierna derecha y acompañado de un perro. El can, a su vez, lleva un bollo de pan en su hocico y se lo está ofreciendo a San Roque.

“Cuenta la tradición que ese perro le robaba pan a su dueño y se lo llevaba a San Roque para que comiera en los años en que estaba excluido por la peste. Por eso mismo es que se lo considera patrono de los enfermos y de las mascotas”, agregó el párroco.

Incluso, hay versiones que destacan que todos los días el perro lamía las úlceras del cuerpo de San Roque, quien había contraído la peste tras oficiar como voluntario para la atención de otros enfermos en el hospital Aquadependente.

Popularmente hablando, existe una frase que se ha pasado a la historia y que tiene que ver con la vinculación del santo con las mascotas. “¡San Roque, San Roque!. Que este perro no me mire ni me toque!” reza el refrán, que de hecho se hizo popular durante una epidemia de rabia y donde se invocaba el santo como protector.