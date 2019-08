Empresario cuestionó las medidas de Macri y las comparó con las del gobierno provincial: “El Ahora Gasoil está bien hecho y es una ayuda”

Nicolás Brea trabaja en el rubro de los combustibles y afirmó que el congelamiento de precios dejará sin margen de ganancias a las Pymes a las que calificó de “las principales víctimas” de las medidas. En contra partida dijo que el Ahora Gasoil es un programa anticíclico y que debe continuar. “Mi idea es tratar de abastecer a mis clientes como sea. Yo vivo en Misiones y sigo priorizando Misiones”, señaló. Reveló que algunas petroleras ya comenzaron a poner cupos para la entrega.

El empresario misionero y operador de estaciones de servicio, Nicolás Brea, cuestionó el anuncio de congelamiento de precios que realizó en la mañana de este miércoles el presidente Mauricio Macri como medida para atenuar el impacto de la devaluación que sufrió el peso luego de la victoria de Alberto Fernández en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo pasado. Brea afirmó que las medias son consensuadas entre el gobierno y los grandes operadores del mercado y que las Pymes no son consultadas. “La debe consensuar con los grandes operadores el mercado que son esas 20 empresas que nos han llevado al desastre en forma conjunta con el gobierno actual. Los grandes perjudicados de esto somos las Pymes, a nosotros nadie nos informa nada”, se quejó.

Como contrapartida y ejemplo de una política pensada, Brea destacó el Ahora Gasoil, programa anunciado por el gobierno provincial para beneficio de las empresas que utilizan sus vehículos en la producción y en la industria. “Yo la voy a mantener. Mi idea es tratar de abastecer a mis clientes como sea. Yo vivo en Misiones y sigo priorizando Misiones. Yo soy afín de que esto se siga haciendo porque es una medida anticíclica, que está bien hecha y es una ayuda para el pueblo misionero”, destacó.

El empresario afirmó además que el congelamiento de los precios regirá para la venta al público y que la mayor duda es si las petroleras llegarán a abastecer a las redes de distribución, debido a que será una tentación para las firmas exportar antes que ofrecer los combustibles en el mercado interno por el precio del dólar. “El precio hasta la semana pasada con un dólar de 46 pesos estaba en un precio de equilibrio. Ahora si es la nafta más barata de la región porque está valiendo 0,80 centavos de dólar. Las petroleras decidieron congelar los precios y eso es bueno para el consumidor el problema es que hay que ver si va haber abastecimiento porque cuando pasan estas cosas por lo general los grandes operadores tienen a aceptar y congelar pero abastecer menos a su red”, afirmó.

En ese sentido, Brea adelantó que ya hay petroleras que establecieron cupos y que no venderán lo que las Pymes necesitan para abastecer la demanda. “Las petroleras igual van a seguir vendiendo porque tienen otros canales, entre ellos la exportación, a 65 pesos el dólar es un valor por demás interesante para exportar. Ellos van a seguir destilando, no lo van a destilar al mercado interno por el congelamiento de precios que hay”, advirtió.

Ante este escenario, Brea señaló que las Pymes sufrirán consecuencias porque la devaluación hará que los trabajadores soliciten una recomposición salarial, además de los insumos que se compran en dólar, mientras que la rentabilidad seguirá siendo la misma. “Yo tengo un costo ya proyectado con un dólar a 46 pesos que fueron cerrando con los distintos acuerdos paritarios y muchos insumos en dólares, todo lo que es materiales, logística, imagen, es todo dólar, el tema va ser con ese margen, el tema es poder aguantar con los ajustes, nos termina siendo negativo. Lo más probable es que los operadores en estos tres meses, además de estar terriblemente resentida la actividad, vamos a perder plata porque la demanda no va aumentar”, lamentó.

Sobre el abastecimiento, Brea insistió en que no recibirán la misma cantidad de combustibles para comercializar. “A nosotros ya nos establecieron mecanismos de compra. Si yo antes retiraba, por ejemplo, 500 metros de nafta súper, hoy puedo retirar 300 y el problema es que faltan 200. Y a su vez tengo que afrontar los nuevos costos porque no es solo el costo de compra, va contra el costo de venta, pero yo con ese margen de rentabilidad tengo que afrontar los costos de operación, le tengo que pagar a mis empleados, el combustible de mis vehículos, la reposición de los surtidores, la imagen, con un margen escaso. Cuando todo eso suba, seguramente quedaré en negativo”, reconoció.

Credibilidad

Brea cuestionó al gobierno nacional y señaló que las medidas siempre llegan tarde, “con el diario del lunes”. “Hoy están tomando decisiones cuando los costos se ajustaron ayer. La gran variable de mercado se ajustó entre lunes y martes y las decisiones se toman el miércoles, salvo que el gobierno diga que todo se retrotrae al domingo. Estas decisiones se deben tomar para prever las situaciones no después de producida. De qué seriedad va hablar el gobierno actual si ya se comió tres devaluaciones en tres años y medio de de gobierno. Y la devaluación es propiamente un problema de inseguridad, de incredibilidad del gobierno”, analizó.

Para cerrar insistió en que los que no resultan creíbles para los mercados son el presidente Macri y su equipo económico. “Acá no es culpable el ciudadano, el empresario Pyme y menos que menos el que ganó la elección o los otros participantes. Si esto se produce, e insisto, esta es la tercera devaluación, el que no es creíble es el gobierno”, afirmó e insistió que el principal problema es que tanto el presidente Macri como su equipo económico que no entienden la economía real.

“Gobiernan para 2 millones de habitantes que son de Capital Federal, quedan 42 millones de habitantes en el país. O gobiernan o generan políticas para 20 empresas, el 1% de la matriz productiva de este país, quede el 99% detrás”, concluyó Brea.

SGF