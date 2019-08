Defensa del Consumidor: “El uso de las tarjetas de crédito en época de crisis es un arma de doble filo”

La crisis económica que atraviesa la Argentina y la volatilidad del precio del dólar genera gran preocupación en las familias del país. Tras los resultados que dejaron las elecciones el día domingo los precios se alteraron y algunos supermercados comenzaron a racionar sus productos. Desde Defensa al Consumidor de Misiones, recomiendan no utilizar las tarjetas de crédito para comprar alimentos, explican el motivo de la falta de precios en góndolas y el faltante de productos.

Alejandro Garzón Maceda en Canal 12.

Alejandro Garzón Maceda, titular de Defensa del Consumidor en la provincia explicó, que si bien el uso de tarjetas de créditos permite resolver en el momento la falta de dinero en efectivo, trae aparejado a largo plazo una deuda mucho mayor. El funcionario resaltó la necesidad de abonar al cierre de cada mes el 100% del saldo de la tarjeta y no aceptar la opción del pago mínimo. “Al otro mes los gastos de intereses que te han ocasionado ese pago mínimo son impagables. No hay forma de sostener tazas que llegan en algunos casos al 100% anual”.

Garzón Maceda puso especial énfasis en aquellas familias que realizan las compras de productos alimenticios en los supermercados con tarjeta de crédito. “Eso da la pauta de la crisis en la que estamos, la gente abona la comida en cuotas, el mes que viene o la semana que viene hay que volver a comprarla de igual manera. El resultado de esto es una bola de nieve imparable”

En el día de hoy, se vio en algunas góndolas de supermercados que solo se permitía llevar una unidad de aceite o de harina por grupo familiar. Garzón Maceda consideró que racionar los productos es algo normal en crisis como estas. El motivo es que, al dispararse los indicadores económicos, las empresas formadoras de precios no saben lo que valen los bienes que tienen, por lo que no entregan productos a los distribuidores y por ende a los supermercados. “Los supermercados no puede vender 10 bolsas de harina a una persona, cuando no sabe cuándo la va a reponer y atrás de esa persona van a venir otras 9 por una bolsa de harina”.

Sobre el faltante de los precios en góndola, el titular de Defensa del Consumidor apuntó a que dada la corrida cambiaria que hubo entre ayer y hoy, las empresas no tienen el tiempo de colocar el precio que corresponde por sistema. Sin embargo, consideró que para el ciudadano es necesario saber cuál es el valor del producto para poder saber si luego podrá o no abonarlo en caja.

Garzón Maceda explicó que, si bien algunos bienes móviles no tendrán precios de referencia, si alguien realizó una compra y la abonó en su totalidad la semana pasada “no le pueden venir esta semana a decirle que el dólar subió y que por ello no le entregarán la mercadería”. Ante esta situación solicitó que el ciudadano se dirija a Defensoría del Consumidor ubicado en Av. Mitre 2180 casi Junín.