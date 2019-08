Passalacqua llamó a votar por la boleta corta de la Renovación como acto de soberanía federal

El gobernador de Misiones analizó la actualidad política a días de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las que el Frente Renovador presentará su lista de precandidatos a diputados nacionales en una boleta sin categoría presidente y vice. Destacó las virtudes de los postulantes y remarcó que están comprometidos con el misionerismo. “Nuestra invitación humilde y modesta es que voten a los candidatos de la Renovación. Somos quienes mejor representamos al pueblo de Misiones. Y el jefe de nuestros candidatos es el pueblo de Misiones”, resaltó.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, invitó a los electores de la provincia a acompañar con su voto a los precandidatos a diputados nacionales del Frente Renovador de la Concordia en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 11 de agosto. El mandatario resaltó las virtudes de los hombres y mujeres que integrar la nómina y señaló que la decisión de llevar una boleta corta fue inteligente y responde al mandato de los misioneros que votaron al espacio en la contienda provincial del 2 de junio, donde Oscar Herrera Ahuad fue electo gobernador con el 75% de los votos.

“A mí me encanta la lista de diputados de nuestro espacio. Son dos de la ruta 14 y dos de la 12, dos hombres y dos mujeres. Van de un intendente espectacular que esa además una gran persona: Diego Sartori. Ivonne Aquino que es nuestra ministra de Educación, una colega mía con quien compartimos el aula porque entra ella y salgo yo. Néstor Pitana que es un emblema del deporte, una leyenda del deporte y Chela Leyes que es una trabajadora y luchadora social, incansable, inclaudicable. Es un muy buen menú y comprometida con nuestra doctrina que es el misionerismo que la gente avaló el 2 de junio”, recordó Passalacqua y analizó que el componente de ese porcentaje de votos provino de todas las vertientes políticas. “Votaron una concepción misionera, un esquema misionero, hecho por misionero, para los misioneros, a favor de los misioneros. El voto fue netamente misionerista”, señaló.

En ese contexto, electo diputado provincial indicó que la invitación humilde y modesta, es que los misioneros voten a los candidatos de la Renovación. “Somos quienes mejor representamos al pueblo de Misiones. Y el jefe de nuestros candidatos es el pueblo de Misiones. Ellos tienen que rendirle cuenta a nuestra gente y no al jefe del partido nacional allá en Buenos Aires. Nosotros decidimos hace muchos años en Misiones que no queremos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer o dejar de hacer”, aseguró.

Passalacqua recordó además que el hecho de no llevar una boleta con candidatos a presidente y vice le otorga libertad a los electores para elegir a los dirigentes nacionales que más los representen y remarcó que después de Misiones otras provincias decidieron utilizar la misma estrategia electoral. “Siete provincias que van con boleta corta. Mi aspiración es que algún día la boleta de diputados nacionales vayan con las provinciales, porque es una elección provincial. Y la presidencial a parte. Lo dice la Constitución, que los senadores representan al gobierno de las provincias y los diputados al pueblo de la provincia, después el país central distorsionó todo. El país central también nos arrebató la soberanía de elegir nuestros diputados ante la Nación”, lamentó.

El gobernador recordó que las boletas largas aparecieron recién en las elecciones de 1983, luego de un acuerdo entre los partidos, debido a que se quería facilitar el voto a los ciudadanos que hacía años no concurrían a las urnas producto de las dictaduras. “En realidad, cuando se instaura el voto universal, secreto y obligatorio en 1916, que lo consagra Irigoyen, la boleta era totalmente separada, recién en el 83 se hicieron las boletas largas porque la gente venía de años sin votar. Antes eran boletas separadas, así fue en la génesis del voto. No estamos inventando nada, estamos yendo a la fuente. Cuando nosotros separamos las elecciones, ya estaba la cimiente de la boleta corta, tomamos la decisión de discutir lo misionero y después ir por lo nacional”, agregó y reveló que tiene la aspiración de que a partir de estas elecciones, las boletas sean siempre cortas y que la elección a legisladores nacionales sean en conjunto con las provinciales. “Los llamados diputados nacionales son diputados de la provincia ante la Nación, también es una elección provincial. Es una trampa más del centralismo porteño, otra trampa. Hay financiera, cultural, comunicación, y también electoral. En un acto de soberanía federal”, afirmó.

Passalacqua resaltó además el clima de paz y tranquilidad que se siente en Misiones gracias a lo que calificó como un comportamiento ejemplar de las distintas fuerzas políticas que pujarán, el domingo para alcanzar el piso de las PASO y después en octubre los cargos en juego. “Son unas elecciones que no definen, salvo el piso del 2%, es una especie de pase de zona como en la Libertadores, te impide competir o no en octubre, por lo tanto tiene su importancia. Está y hay que jugar. Transcurre en paz con muchísima tranquilidad. En Misiones nos acostumbramos por fortuna a como debe ser la política, que debe ser respetuosa, tranquila, donde cada uno dice lo que piensa. Acá vienen de todos los colores políticos, antes no era así, ahora no es agraviante, no es hiriente. Cada uno dice lo suyo como tiene que ser, cosa que nos distingue mucho del esquema nacional”, sostuvo y se mostró crítico de cómo se desenvuelve la política en el país central. “Yo soy muy crítico de cómo se está desenvolviendo la política del país central. Muy agresivo, la gente está estresada, apenas para la olla, la gente intenta conservar su trabajo, llegar a fin de mes. Es un muy mal ejemplo para la sociedad, es una mala escuela democrática La de Misiones, y hablo de todos los partido, tienen un comportamiento ejemplar. Podemos gustar o no pero decimos con libertad lo que pensamos y con respeto”, analizó.

Reivindicación

El gobernador adelantó que desde el espacio del Frente Renovador de la Concordia se busca reivindicar a la provincia de recursos que a su entender, se le viene quitando durante 150 años. “Lo que nosotros hemos transferido de recursos durante decenas de años, seriamos el país vasco. Hemos pagado las rutas de todo el país y todavía estamos esperando que terminen la autovía de la ruta 12 de Posadas a Iguazú. De cada 3 pesos que aportamos los misioneros, uno vuelve en términos de coparticipación, dos se quedan allá. No es de este gobierno, son todos”, aclaró y agregó que más allá de los números, la realidad es visual. “Veo nuestro oriente, veo el contorno de Posadas, la pobreza. (Con más fondos)Sería otra provincia más equilibrada, con más justicia social. Doy vuelta la cabeza y miro a Buenos Aires y veo el teatro Colón, el subterráneo, edificios altísimos, toda esa obra del Bajo, hay algo que no anda. ¿Ellos son espectaculares y nosotros unos vagos? No. Nosotros nos matamos laburando, especialmente todo el norte, hacemos el yugo todos los días y el disfrute está en otro lado. Algo no funciona”, lamentó.

Por ello, Passalacqua llamó a torcer el rumbo de la historia y hacer un país verdaderamente federal y a favor de la gente. Además remarcó que en su fuero íntimo está convencido que serán las provincias las que salvarán al país. “Las provincias hicimos a este país, no somos una consecuencia del país. Las provincias somos preexistentes a la patria. Antes que la Argentina, ya estaban las provincias. Durante 40 años, de 1810 a 1853 que vino (Justo José de) Urquiza, primer presidente, fueron las Provincias Unidas del Sud, esas provincias decidieron hacer la Argentina. Después el Estado nacional se la creyó y se volvió una especie de patronal y pasó la aspiradora por las provincias, se creyó el centro del mundo. No es contra el proteño sino el sistema que armó el país unitario. Yo estoy convencido de que las provincias vamos a salvar este país si torcemos ese país unitario y volvemos a un federalismo en serio. Queremos pensar por nosotros mismos. Hay un despertar de las provincias, pero está empezando. A la Argentina la salvan las provincias”, insistió.

Obras

Para finalizar, Passalacqua recordó que en medio de la recesión que vive la economía argentina, en la provincia se pueden hacer obras que son generadoras de empleos y recursos entre las que mencionó especialmente la fábrica de casas de madera, que ya funciona en el Parque Industrial de Posadas y cuya aspiración es tener otras dos en la provincia y el vuelo internacional que desde las semana pasada conecta Puerto Iguazú con Madrid en un vuelo directo. “En un momento de recesión, Argentina está hace 5 años en una recesión y cada vez más aguda, en los últimos 4 años cerraron 20 mil empresas. Está ocurriendo con mucha dificultad y esfuerzo, sobre todo y básicamente de la gente que es la que pone el lomo, se están abriendo espacios laborales, con gran esfuerzo. Mi gran satisfacción es la fábrica de casas de madera. Ya salen las casitas. Queremos que sean tres las fábricas de casas de madera”, adelantó.

En tanto sobre el vuelo de la empresa Air Europa, Passalacqua se mostró emocionado. “Ya es parte del paisaje de Misiones, que es la primera vez desde que somos provincia que llega un vuelo transoceánico. Vino ese vuelo, fue de alta emoción. Fueron dos años de mucho esfuerzo. Cada vez que bajaba un viajero yo no veía una persona, veía gente que traía dinero a la provincia para que entre al circuito económico y veía más trabajo para los misioneros”, reveló y recordó que antes de fin de año, la low cost JetSmart unirá a Puerto Iguazú con Rosario, Mendoza y Santiago de Chile, desde donde habrá conexión con todo el mundo.

SGF