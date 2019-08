Estos son los documentos que te habilitan para votar en las PASO el próximo 11 de Agosto

Virginia Soto, Directora General del Registro Provincial de las Personas explicó que todos estos documentos están habilitados para poder votar: DNI Tarjeta, Libreta de enrolamiento y Cívica, DNI libreta verde, DNI libreta celeste e incluso el que tiene la leyenda “no valido para votar”.

La entrevistada precisó que no se permitirá el voto de ciudadanos cuyo DNI corresponde a un ejemplar anterior al que figura en el padrón electoral. “Vos sufragas con el documento que figura en el registro”, sentenció.

Virginia mencionó que los jóvenes para poder votar deben realizar la actualización de su DNI a los 14 años de edad en el caso contrario no estarán en el Padrón Electoral. “Si ellos no generan la actualización no van a estar empadronados tengan la edad que tengan” afirmó Virginia Soto en comunicación con Canal 12.

Agregó también Virginia que “En posadas se están generando alrededor de 50 documentos por día y también esa misma cantidad se entregan”. Hay más de 7.000 documentos para ser retirados en toda la Provincia de Misiones. Además confirmó que el día sábado y domingo estará abierto el registro de las personas.

“Los Documentos deben ser retirados en la sede donde generaron el DNI, en caso de hacerlos en los camiones en los operativos, los tienen que pasar a retirar por el centro de documentación rápida que está en Trincheras y Perito Moreno”. Por otra parte los ciudadanos de otros Municipios de la Provincia que gestionaron el DNI en los operativos estos son redistribuidos a las delegación del municipio correspondiente.