Misiones: comenzaron a despachar las urnas para las elecciones PASO

Se trata de las primeras urnas que desde hoy martes comenzaron a trasladarse al interior de la provincia y el día sábado se hará el dispositivo para Posadas. Habrá casi 925 mil misioneros en condiciones de emitir el sufragio y los jóvenes que votan por primera vez son alrededor de 16 mil.

El Secretario Electoral del distrito Misiones, Eduardo Bonetto, se refirió a como se prepara Misiones en la recta final de cara a las elecciones PASO que se realizarán el próximo domingo. Respecto al dispositivo del traslado de urnas, indicó que ya comenzaron a salir las que se van a distribuir en el interior. Este trabajo se hará durante esta semana y el sábado, en Posadas donde hay mayor cantidad de escuelas, mesas y por ende votantes habilitados.

Eduardo Bonetto, secretario Electoral del distrito Misiones (Radio Libertad)

También Bonetto se refirió a otros temas que rodean a las elecciones. Uno de ellos es con que DNI se puede votar y en este sentido, dijo que los que tienen formato tarjeta que se hicieron antes del 2011 aunque digan que no están habilitados para hacerlo, por una aclaración de la Cámara Electoral, si se podrán utilizar dichos documentos.

Por otra parte, que no está consensuado que cada persona no lleve su voto preparado, lo que sí recomendó es que cada uno en el cuarto oscuro debe asesorarse que el voto que lleve preparado sea de una boleta válida y certificada por el tribunal electoral y que no sea una apócrifa o referente a otra elección como ha pasado en otros momentos.

Esto se debe a que en los últimos días transcendió una denuncia pública del precandidato a diputado nacional Fernando Fernández (Consenso 2030), quien reveló que las boletas presidenciales de Roberto Lavagna, que están siendo repartidas por determinado partido político son apócrifas.

Respecto a números, el secretario electoral comunicó que en estas elecciones ha aumentado el padrón respecto a los últimos comicios provinciales llevados adelante en junio. Misiones tendrá 924.618 votantes habilitados, un 2 por ciento más que las anteriores elecciones.

El voto joven puede sumar en esta oportunidad alrededor de 16 mil jóvenes que por primera vez están en condiciones de emitir sufragio. Sumados a los 20.325 de jóvenes de 17 años, dan un total de 36 mil. Son 60 .022 votantes de entre 16 y 18 años los que componen el denominado padrón joven.

La cantidad de mesas en la provincia son de 2.687 distribuidas en 362 escuelas. En las localidades de Posadas, Garupá, Candelaria, San Ignacio, Corpus, Montecarlo, Eldorado, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Puerto Iguazú habrá el sistema de control biométrico.