Sartori afirmó que Misiones necesita que se elijan a los cuatro candidatos de la Renovación para contar con más fuerza a la hora de gestionar para la provincia

Diego Sartori es actualmente el intendente de Leandro N. Além, además es el primer pre candidato a diputado nacional en la lista del Frente Renovador. En diálogo con Radio Libertad y Misiones Online a una semana de las PASO, se refirió al objetivo de la Renovación de lograr un bloque de seis legisladores, los dos que siguen por dos años más y los cuatro que se renuevan ahora, para poder pelear mejor las cosas que le hacen falta a la provincia.

Su carrera en la política la inició en 1995 como concejal del municipio, desde el 99 al 2003 fue diputado provincial, para luego, ocupar una banca en la legislatura nacional hasta el 2007. Terminado su mandato regresó a legislar en la provincia hasta el 2011, cuando fue electo intendente de su municipio, cargo que ocupará hasta diciembre de este año.

Para el candidato, el principal objetivo en la cámara nacional será reclamar el fondo de reparación que necesita la provincia, para tener recursos que le permitan poder generar sus propias obras y una política fiscal diferente acorde a las características geográficas. “Misiones tiene que ser mirada como una provincia distinta, porque somos un brazo inserto entre Brasil y Paraguay”, indicó, en referencia a las asimetrías que generan la frontera nacional.

Sobre los aportes tributarios generados por la provincia a comparación de lo que recibe de presupuesto por coparticipación, Sartori remarcó que de tres pesos aportados por la provincia, solo regresa uno, y Misiones tiene “la misma coparticipación que cuando teníamos 500 mil habitantes y ahora tenemos 1 millón 200 mil”.

Sin embargo, Sartori consideró que a pesar de ello, “Misiones se ha administrado bien, y ha mostrado solvencia”. Destacó la gobernación de Hugo Passalacqua, apuntando a que fue muy previsor en épocas de crisis, logrando que hoy Misiones sea una de las provincias con menos deudas del país. “Esto nos posiciona para cuando la crisis termine, que espero que sea pronto, que el país se reactive”.

Sobe el panorama en la cámara de diputados, para el intendente Misiones se ha convertido en una provincia clave en una cámara de 257 diputados donde ningún espacio tendrá mayoría luego de las elecciones. De las siete bancas que le pertenecen a Misiones, la provincia cuenta con un bloque propio de seis legisladores. En estas elecciones se renovarán cuatro de ellos, y “es de fundamental importancia mantenerlos, porque el gobierno que entre va a necesitar consensos para gobernar. Si el misionero piensa eso y nos empodera con la boleta corta misionerista como en junio, vamos a volver a reponer los cuatro diputados que fueron claves. No es casual que los precandidatos hayan pasado por Misiones, porque los 500 mil votos que los misioneros dieron a la Renovación, a cualquier precandidato le interesa y mira de otra manera a la provincia. Todos sueñan con un proyecto político como el nuestro, si ustedes hablan con cualquiera de nosotros hablamos todos en el mismo idioma, que tiene que ver únicamente con los intereses del misionero”, expresó Sartori.

Para el pre candidato, las elecciones PASO son tan importantes como las definitivas. “La elección es obligatoria para todos los partidos políticos, el domingo van a empezar a marcar una tendencia”. Además consideró que los misioneros entienden el sentido de la boleta corta, “entienden que es por respeto al voto del 2 de junio, que vamos a ir con una boleta solamente con nuestros candidatos a diputados nacionales y que las otras boletas van a ser las del candidato a presidente y sus diputados nacionales. La van a tener que cortar y poner la nuestra con la del candidato a presidente en el mismo sobre”, explicó.

En cuanto a la situación nacional, consideró que lo que más preocupa a la gente es la pérdida del poder adquisitivo y la falta de oportunidades laborales, “producto de una economía recesiva”. Apuntó a que no se puede salir de este proceso con las tasas de intereses actuales elevadas, “me parece que el Presidente debe corregir las cosas que no le dieron resultado, él dijo que la inflación era un problema para la gente que no es eficiente para gobernar y sin embargo en su gestión batimos records en la inflación y también con la pobreza. No se puede hablar de una economía que crezca diciendo que para batir la inflación hay que consumir menos” finalizó.