Se pone en marcha el Circuito de Invierno Camino al Arandú en Posadas

Será a partir de este viernes y se extenderá hasta el 21 de julio, en distintos escenarios de Posadas, con puestas en escena de Fotografía, Artes Visuales, Danza, Música y Artes Audiovisuales.

Desde este viernes arranca en distintos escenarios de la capital provincial, el “Circuito de Invierno” Camino al Arandú 2018-19. La cita se extenderá hasta el 21 de julio, inclusive.

Esta iniciativa de la Secretaria de Cultura y Turismo, dependiente de la Municipalidad de Posadas es el preludio de una nueva entrega de los Premios Arandú, el cual tendrá lugar en noviembre próximo, y se propone difundir la cultura y el arte de creadores y artistas locales en distintos puntos de la ciudad y totalmente gratis.

Este año el “Circuito de Invierno” arrancará con las categorías Artes Visuales y Fotografía este viernes desde las 9.30 en el Museo Municipal Lucas Braulio Areco, ubicado en la calle Rivadavia, entre Córdoba y Bolívar (también con entrada por el Paseo Bosetti).

El turno de la Danza y Música será el viernes 19 de julio, desde las 19 en el auditorio de la Escuela Superior de Danza, ubicado en Colón casi Roque Pérez.

En tanto, el Cierre de la Exposición de Artes Visuales y Fotografía, junto a “Código Arte” tendrá lugar en el Playón y Espacio Multicultural del Edificio “La Costa”, en el cuarto tramo de la costanera, el sábado 20 de julio, desde las 15.30.

Además, las categorías Audiovisuales, con proyecciones con directores y productores invitados podrán disfrutarse desde el domingo 21, en el Palacio del Mate, ingresos por el Paseo Bosetti (Bolívar y Buenos Aires), o bien por Rivadavia, entre Bolívar y Córdoba, desde las 18.30.

La categoría que no saldrá a la luz en estas vacaciones de julio será Letras, cuya Mesa de Autores dirá presente en la Expo-Universitaria, del 26 al 31 de agosto, en el Edificio “La Costa” Espacio Multicultural, en el cuarto tramo de la costanera.

A tener en cuenta

Pero, ¿qué es el Camino al Arandú “Circuito de Invierno”?. Es un espacio generado para el movimiento cultural posadeño en el marco de los Premios Arandú, galardón bianual municipal, que pretende acompañar al artista en la visibilización de sus expresiones.

El Jurado de los Premios, está abocado desde abril del 2018 a la observación de artistas y producciones artísticas y continuarán haciéndolo hasta la fecha de cierre de los Premios, es por éste motivo que la no participación en el Circuito de Invierno no excluye de ser considerados para la terna Arandú. Por el contrario dicho Circuito es una arista y un lugar más donde el artista puede dar a conocer su arte de forma gratuita, en caso de no poder hacerlo en otro ámbito y así darse a conocer por el jurado y poder ser parte o no de los Premios Arandú.