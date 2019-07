Gastón Pauls: “La única manera de vencer la adicción es comenzar a decir”

La prevención es la mejor herramienta porque permite estrechar lazos y sumar adeptos en la causa. El reconocido actor Gastón Pauls visitó las localidades de Oberá y Montecarlo para relatar a los jóvenes sus experiencias con la drogadicción y, a través de su vivencia, proponerles reflexionar sobre los riesgos que corren. “Entré porque quería hablar con la gente, conocer, ser popular… pero terminé quedándome solo”, dijo ante miles de misioneros que se congregaron en el Parque de las Naciones y el Estadio Mundialista.

Las charlas fueron organizadas en conjunto por muchas organizaciones que se sumaron, desde su lugar, para poner su ayuda en la acción de prevención. La propuesta original fue de la Fundación Ideas en Movimiento en conjunto con el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología a lo que se sumaron ambas intendencias.

“Queríamos que nuestra población de jóvenes, dispersa por toda la provincia, pueda escuchar el testimonio de Gastón, por eso organizamos en Oberá y Montecarlo”, dijo al respecto la ministro Ivonne Aquino. Afirmó que él habla en primera persona, “se pone en un lugar saludable porque desde su experiencia de vida intenta tocar el corazón de los chicos”.

A ello, Gastón Pauls celebró la conjunción de organizaciones que trabajan en conseguir el objetivo de prevenir la drogadicción porque “la solución está en trabajar en el uno a uno, llegar uno a uno, no en general, sino parándose frente a frente”. Dijo también que “a mí me da mucha vergüenza estar acá diciendo esto, pero me daría más vergüenza estar tirado, encerrado, consumiendo”.

“La droga te lleva al hospital, a la cárcel o al cementerio”, agregó y aclaró que “todos nos vamos a morir en algún momento, pero creo que lo que importa en la vida es lo que dejamos y yo no quería dejar esa imagen sombría que le estaba dando a mi familia, como mis amigos”.

Explicó también que “no tenemos que echar la culpa, las drogas están, pero también están otras adicciones como el juego, el alcohol, que destruyen las maneras de relacionarnos que tenemos las personas y van haciendo daños tan grandes, sobre todo a los más chicos”.