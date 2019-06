Finalmente Raúl Taibo conoció a su supuesta hija misionera y se realizó los estudios de ADN

Después de haber contado en televisión su historia de vida y asegurar que podría ser hija de Raúl Taibo, Claudia Elizabeth Zucco tuvo un emotivo encuentro con el actor, que la llamó para proponerle que fueran juntos a hacerse un examen de ADN.

El encuentro fue el miércoles a las 11 de la mañana en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Ella llegó acompañada por dos primas mientras que él lo hizo con un amigo y su representante. “Fue muy emotivo, se abrazaron y lloraron juntos”, informaron en Intrusos.

“Tenía tantas cosas para decirle y hacer… pero cuando lo vi me quedé sin poder hacer nada”, contó ella más tarde en el ciclo de espectáculos de América. “Los dos nos sentíamos de la misma forma. No nos dijimos muchas palabras. No pudimos hablar mucho”, agregó.

Según les indicaron, los resultados del estudio que se realizaron estarán dentro de 20 días, o un mes, aproximadamente.

Claudia regresará a Misiones -vive allí- y se enterará de la resolución de los análisis por teléfono. “Estoy en paz”, continuó sobre la incertidumbre que arrastra hace años sobre su identidad.

Claudia detalló en el ciclo que conduce Jorge Rial que fue Rául Taibo el que “rompió el hielo”. “No hablamos de la historia. Él dice que no se acuerda de nada. Me preguntó por mis hijos y mi familia. Es la mejor persona que pude haber conocido en la vida”, describió sobre el encuentro con el actor.

“El ADN tiene la última palabra. No me quiero ilusionar”, concluyó Claudia Elizabeth Zucco, que se enteró cuando tenía 30 años -hoy tiene 47 años- de que su padre biológico podría ser el actor Raúl Taibo.

“Me pasó que a los 17 no sabía esta historia, daban Una voz en el teléfono y yo no lo podía mirar: cuando lo veía en la novela no podía seguir, inexplicablemente me ponía a llorar. Me iba a la pieza y me preguntaba por qué. Nunca lo pude ver en la tele. Cuando ella me contó quién era, me cerró”, había contado el viernes en el ciclo que conduce Jorge Rial.