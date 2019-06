Vive en San Vicente, y pidió un examen de ADN para saber si Raúl Taibo es su padre biológico

La historia se hizo pública ayer en el programa Intrusos que conduce Jorge Rial. Claudia Zucco, aseguró que su madre le confesó que es hija biológica del galán de telenovelas y ayer se armó de coraje y contó su historia en el programa que se emite por América TV. El actor se enteró en el mismo momento y telefónicamente accedió al pedido de la misionera.

Entre lágrimas y profundamente conmovida Claudia Zucco, de 46 años, una mujer que vive en San Vicente junto a su familia, le contó a Jorge Rial que su mamá le confesó cuando ella tenía 16 años, que su padre era Raul Taibo.

La madre de Claudia trabajaba en la casa de Soledad Silveyra, y fue allí donde conoció al actor en 1972. Tuvieron un romance y ella quedó embarazada. Si bien la madre le había dicho que ellos planeaban irse juntos a Tucumán, lo que ocurrió fue que nunca más se vieron. Tras esta situación, su madre volvió a Misiones y se casa con quien es hoy el padre de Claudia.

“Cuando tenía 10 años me enteré que no era hija de mi papá. Pero recién a los 30 años mi mamá me contó que Raúl Taibo era mi padre. Ella me dijo que trabajaba en la casa de la abuela de Soledad Silveyra y que ahí conoció a Raúl y tuvieron una relación”, contó.

Claudia viajó a Buenos Aires a tratar de encontrar a quien por los dichos de su madre es su padre biológico. Fue hasta el barrio porteño de Belgrano pero no tuvo suerte, por lo que decidió recurrir a la televisión.

Dijo que no quiere más que saber la verdad, sacarse la duda, determinar su identidad. Para con el actor, a los sumo darle un abrazo, salvando cualquier otro tipo de especulación al respecto.

“Sólo quiero que me permita hacer el ADN para saber si soy o nos su hija. Nada más. Le pido mil disculpas por la forma”, relató la misionera.