La reacción de Raúl Taibo cuando le preguntaron por Claudia, la mujer que vive en San Vicente y que asegura ser su hija

Claudia Elizabeth Zucco , de 47 años, estuvo en el piso de Intrusos y sorprendió a todos al afirmar que sería la hija no reconocida de Raúl Taibo. “Sólo quiero que me permita hacer el ADN para saber si soy o no su hija. Nada más”, afirmó la mujer. El actor, que estaba viendo el programa, le envió un mensaje a la producción, en el que aceptaba someterse a una prueba de paternidad.

Pese a la buena predisposición en el mensaje que envió al ciclo, el protagonista de la obra Perfectos desconocidos reaccionó con enojo al ser consultado al respecto por un cronista del programa de América. En el ingreso al teatro intentó eludir al notero, pero a la salida de la función no tuvo más remedio que responder. “¿Me vas seguir rompiendo con esto?”, exclamó mirando al periodista mientras buscaba su vehículo para retirarse del lugar.

Taibo pretendía hacerle entender al movilero que no quería explayarse sobre el caso. “Querido, vos no tenés idea de lo que es que se metan de esta manera, como hicieron en tu programa, en tu vida privada y en tu familia ¿Listo?”, acotó el actor. “¿Vas a hacerte el ADN?”, preguntó el cronista, pero no obtuvo más declaraciones.

Soledad Silveyra, muy amiga de Taibo, dijo en una entrevista radial que confía en que el protagonista de Malparida, Camino al amor y Por amor a vos, entre otras tantas producciones, va a reconocer a Zucco si se demuestra que es su padre biológico. “Raúl no va a dejar la duda de la identidad a nadie”, expresó la actriz.

Fuente: TN