Misionera que afirma ser hija de Raúl Taibo: “Pude concretar algo que estaba cerrado en un cajón y que cada vez que abría me daba mucha tristeza”

Claudia Zucco está a la espera de los resultados del ADN que determinarían si efectivamente es hija del actor Raúl Taibo. Para la misionera, esto es uno de los últimos pasos para cerrar el círculo en busca de su identidad. Afirmó que gracias al apoyo de su familia, los comentarios negativos al respecto, no le importan.

Claudia Elizabeth Zucco quien busca saber si es hija del actor Raúl Taibo, ya logró hacer la prueba de ADN que determinaría si es hija del artista. Para la misionera, este es ya un gran avance en la búsqueda de su progenitor.

“Es una lucha que cualquiera que se proponga conocer sus orígenes, se puede lograr. No es fácil pero tampoco es imposible”.

Recordó que cuando era niña, luego de una pelea con su prima fue que descubrió que su padre de corazón, no era su papá biológico. Las dudas continuaron y las peleas constantes con su madre para que le confesara el nombre de su progenitor.

Fue recién a sus 30 años Zucco Según Claudia,que su madre se animó a decírselo. “Mi mamá se va a Misiones, se casa con quien es mi papá del corazón. Mamá me reconoció que eso era así pero nunca me quiso decir quién era mi padre biológico”. Narró que a sus tres décadas, su madre la llamó a la cocina de su casa y le dijo que era hija del actor.

Sin embargo, en los últimos años es donde Zucco decide emprender el viaje para conocer a su padre. “Pude concretar algo que estaba cerrado en un cajón y que cada vez que abría me daba mucha tristeza”.

La misionera sostuvo que tras esta decisión se siente mejor “sea cual fuere el resultado, me ayuda, me limpia, me satisface, tampoco me importa lo que dicen de mí, lo que yo sentí y siento hoy, nadie me puede dar mas que estos pasos que he logrado dar”.

Resaltó el apoyo de sus hijos durante este proceso. “Para el fin de semana ya estoy de regreso, no era esta la forma, pero encontrarlo era como buscar una aguja en un pajar”.

Destacó la amabilidad del actor al hacerse el ADN y la calidad humana: Lo pude ver y me contuvo en todo momento, es una excelente persona, muy humano”

