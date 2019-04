Historia viral: iba a casarse y un día antes descubrió que su novio tenía una amante y una hija no reconocida

Una mujer compartió su historia en las redes sociales y el relato causó tanta indignación que se volvió viral. La historia de Lucía la cuenta Paula, @Pepepilla dentro de la red del pajarito, y parece de un culebrón de Hollywood, aunque ocurrió en nuestro país.

“En mi grupo de amigas se están viviendo momentos de tensión. Una de ellas (34) está por casarse por civil con su pareja desde hace 7 años; y acaba de tirar una bomba en el grupo: el novio tiene amante, desde hace 3 años y una niña de 9 meses. Pusieron fecha hace 7 meses”, escribió en su perfil la mujer que consiguió 70 mil likes.

¿Cómo se enteró la futura esposa de esta infidelidad? La mujer se encontraba junto a su wedding planner, que sin darse cuenta reprodujo en altavoz un mensaje de voz de una moza que iba a ser parte de la boda y allí se develó el asunto.

“Hola Mariela, quería avisarte que no puedo trabajar mañana porque el novio es el padre de mi hija y me acabo de enterar que soy una pelotuda, una cornuda o la otra, no sé qué titulo me cabe. No me llames ni me metas en quilombos, chau”, le dijo sin más palabras.

Lucía se quedó asombrada y empezó a insultar, llorar y maldecir. Su día soñado se había convertido en una pesadilla y para descargarse se juntó con sus amigas en una casa y debatieron el tema. Sin embargo, todo terminó en un descubrimiento mucho peor.

Tanto la madre como la hermana de la futura esposa estaban al tanto de la infidelidad de su novio y estaban seguras de que el hombre tenía una hija. “La madre sabía que el pibe podría ser el padre de una niña de una chica jovencita, pero no estaba segura”, explica Paula en su hilo de Twitter.

“A ese chico lo conozco, tiene una beba con la amiga de mi hija”, le dicho a la madre de Paula una persona que limpiaba en su casa y que resultó ser la madre de la hija no reconocida.

“La hermana de la novia sabía que tenía a otra, porque sus amigas le advirtieron ‘Ese pibe andaba con una pibita, hace rato, desde que cortaron antes de irse de vacaciones a Brasil’ ‘Pueblo chico, infierno grande”, agregó Paula en su hilo de Twitter.

El futuro esposo llegó a la casa y en compañía de quien iba a ser su prometida se fueron a una habitación del domicilio para hablar del tema. Él admitió que se veía con una mujer, pero aseguró que el vínculo se había terminado.

Para acortar las distancias de todos estos relatos y llegar a una conclusión final, Paula y las amigas de Lucía fueron a buscar a la presunta amante y la mujer no tuvo ningún problema en sentarse a hablar con ellas.

“La futura esposa le preguntó cuándo fue la última vez que se vieron y la amante respondió que hace poco más de un mes, tuvieron una discusión por la bebé y él desapareció”, relató @Pepepilla.

Paula invitó a su amiga a quedarse a dormir esa noche en su casa para que se sintiera acompañada y le recomendó que hiciera la fiesta, pero sin casarse de forma oficial. El último dato que se sabe es que a ningún invitado le cancelaron el evento, por lo que todos estaban yendo al casamiento.

