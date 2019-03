Stelatto en la gestión apuesta por el diálogo, pero aseguró que “cuando hay que tomar decisiones se toman”

En una entrevista radial, el presidente de Vialidad Provincial (VP) y candidato a intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, al ser consultado como decidió su candidatura dijo que viene trabajando permanentemente en ese sentido y que “ya había recibido algunas indicaciones para tratar de trabajar colaborando en Posadas y me entusiasmo la idea, estamos recibiendo apoyo de mucha gente y esto hace que uno tenga las ganas, el ímpetu de seguir trabajando por la ciudad”

Leonardo Stelatto en Radio Provincia.

Destacó Stelatto que en Posadas, hay muchas cosas por hacer, que se han iniciado y que necesitan algunas correcciones, basura, transporte urbano de pasajeros, descentralización de gran parte de los servicios que se puedan brindar en otros barrios y el transito que es fundamental para tener el menor tiempo posible consumido en cosas improductivas. El tiempo hoy es fundamental para todo, si trasladándonos estamos perdiendo tiempo creo que estamos facilitando otras cosas que no son coherentes. En ese caso mi apuesta es lo que estamos estudiando y planificando, que son temas que vemos que a través de un diagnostico que estamos haciendo con el equipo de profesionales que me está acompañando para plantear un programa de gobierno a los posadeños y si están de acuerdo que acompañen este proyecto”.

Optimización de recursos

En diálogo con la emisora F.M.Show, en su rol de candidato a intendente el actual presidente de Vialidad explicó que “la planificación la estoy trabajando con gente que no está en Vialidad, en la parte ejecución sí porque hoy estoy trabajando con ellos y seguramente pasare de no tocar ningún empleado de Vialidad a irme al lugar donde corresponda a trabajar de cero como lo hice en Vialidad. Por más que era de planta permanente, cuando me dieron la función de presidente de la repartición no hice cambios hasta que fui organizando dentro de los departamentos que dispone VP y la metodología de trabajo, pero nunca incorporamos gente de afuera a excepción de aquellos que por la necesidad de jubilaciones incorporamos profesionales jóvenes de la Facultad de Ingeniería de Oberá y eso le da una impronta diferente hoy a esa repartición”.

Consultado sobre la cantidad de personal que tiene hoy la Municipalidad de Posadas en su planta operativa, Stellato respondió que no, “no necesita tanta gente, vamos a tener que reformular los recursos humanos para que todos sean productivos. Creo que en primer lugar hay que reformular todo, la cantidad y la tarea para que todos sean productivos, que el sueldo que está abonado el Estado, en este caso municipal, sea productivo para todos los ciudadanos, tenemos que saber administrar esa situación, para ello tenemos que saber distribuir bien los recursos”.

Turismo

Respecto al turismo, el candidato sostuvo que “tenemos que hacer, todos tenemos que hacer fuerza, tanto el sector privado como el estatal, tenemos que poner ideas al servicio de la gente y de los turistas, que puedan venir es fundamental para poder crecer entre todos, hay mucha tarea para hacer y para eso me voy a ir reuniendo con los sectores correspondientes para recepcionar sus inquietudes y ver cómo podemos ir mejorando e todos los rubros, tanto en el comercio como en la hotelería”.

Burocracia

También fue consultado sobre la burocracia municipal, a lo que consideró que primero hay que planificar bien el organigrama de trámites administrativos, “en Vialidad me pasa lo mismos, tengo expedientes que demoran hasta cinco meses para que salga algún trámite de obra, estoy tratando de cortar al máximo eso , tenemos una burocracia estatal en todos los organismos y donde tenemos que generar fuentes de trabajo tenemos que ser muy expeditivos, con las obras nos pasa lo mismo, como son fuentes de trabajo le doy la mayor celeridad para cortar los tiempo porque atrás de esa aprobación hay gente que está esperando trabajar”

Agregó que la generación de fuentes de trabajo en la ciudad también es un tema que tiene que darse porque “de la forma como estamos tramitando las aprobaciones o contrataciones hacen que se demore todo y terminamos generando más desempleo que empleo, es un tema a revisar dentro de las documentaciones correspondientes, cumpliendo las normativas, pero si acelerando todo y poniéndose el Estado a disposición de la parte privada para que ese empleo realmente se genere”.

Concejo Deliberante

Sobre la relación con el Concejo Deliberante Stellatto nuevamente apostó al diálogo, “de darse la situación (de resultar electo) nos sentaremos a conversar con las autoridades para tratar, como le digo en todos los casos, reformular los recursos humanos y darles la utilidad que todos estamos esperando, el ciudadano es el que paga los sueldos y tenemos que demostrarle que lo que está pagando es merecedor de esa situación para dar respuestas”.

Para finalizar sostuvo que, “cuando asumí en Vialidad no estábamos en el mejor momento también y tuve que tomar decisiones, se han tomado y hoy la repartición está cumpliendo un rol importante en la provincia y creo que con ese estilo de trabajo porque empecé por ahí, cando hay que hablar hablamos y cuando hay que tomar decisiones tomamos, lo hago acá y lo voy a hacer en cualquier lugar donde tenga que cumplir una función, seguramente va ser así”.

