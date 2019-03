Convencional radical extiende pedido de nulidad del Frente Unidos por el Cambio porque “Están destrozando el partido”

Ramiro Canale, de Convencional de la UCR sostuvo que esperan que su solicitud sea aprobada en los siguientes días y que el accionar de las cabezas partidarias del Frente Juntos por el Cambio está afectando gravemente la constitución de los Radicales.

Frente al pedido de Convencional Radical para anular al Frente Unidos por El Cambio y la impugnación de la participación de la Unión Cívica Radical (UCR) en ese espacio, el autor de dicha solicitud conversó con Radio Libertad y sostuvo que “la comisión actual viene realizando atropellos a los afiliados, específicamente al afiliado común”.

Precisó que en la última convención de San Ignacio “hicieron lo que quisieron” y sostuvo que el radicalismo no podía modificar la condición de pertenecer exclusivamente a Cambiemos y por ellos se presentaron con otro nombre (Juntos por el Cambio) y disolvieron Cambiemos.

“Ellos no respetan ni lo que ellos mismos tratan de imponer, seamos serios. Esta conducción del partido siempre especuló con la buena voluntad del afiliado y con eso siempre nos salieron con la vaina”, cuestionó.

Añadió que este contexto lo llevó al límite y “Siendo un buen radical por el bien del partido llego el momento y dije: Si el partido se tiene que quedar sin candidato y no presentarse en las elecciones que lo haga, pero que aprendamos de una vez por todas que las instituciones hay que respetarlas con toda la Ley y la fuerza”, sostuvo.

Precisó que con el accionar de la manera “van a lograr que dirigentes muy valorados que el partido necesita se terminen yendo, están logrando destrozar el partido”.

“Estamos hablando con esta gente pretendemos de contenerlos y que no salgan del partido (…) hay gente que con lágrima te dice que ya no aguantan más”, añadió que esa gente que dio la cara para los radicales y que hoy le digan que “no somos nadie” generó un daño moral.

Como se recuerda, Canale denunció que “Las autoridades de mi partido incumplieron la voluntad de los integrantes de la CONVENCIÓN PROVINCIAL donde se votó la ratificación del Frente Cambiemos e inscribieron a mi partido UCR dentro del “Frente Juntos por el Cambio”, actuando de modo arbitrario y contrario a derecho. S.S., la VOLUNTAD de los CONVENCIONALES, expresada en la Asamblea de fecha 16/12/2018, fue alterado “ilegítimamente” tanto de hecho y de derecho, las autoridades partidarias no poseen ningún mandato para alterar lo dispuesto por nosotros; además estamos ante un hecho nuevo, no previsto ni puesto a consideración de los convencionales), por lo tanto cabe concluir V.S. que el accionar de las autoridades de mi partido, quienes tenían la carga y la obligación de cumplir nuestro mandato actuaron de manera ‘ilegítima y arbitraria’”, indica la nota.

Sobre la denuncia presentada ante el Tribunal electoral, “haremos otra ampliación del pedido de nulidad y estamos trabajando en eso (…) yo creo que se van a definir en cuestión de días”, precisó.