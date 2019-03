Diputado radical Ariel Pianesi, “no estamos todos peleados, lógicamente hay distintas visiones como hubo siempre”

Como una clara intensión de confundir calificó el diputado provincial del radicalismo, integrante del interbloque parlamentario de Cambiemos, Ariel Pianesi, a las versiones de descontentos en el radicalismo por la conformación del nuevo frente Unidos por el Cambio que incluye al puertismo en sus filas, asegurando que no están todos pelados en el radicalismo, que hay diferentes visiones y diferencias internas como hubo siempre.

Ariel Pianesi-FM Show

“Nosotros vemos una clara intención, no sé si de la Renovación o de quien, de confundir y de estar todo el tiempo tratando de instalar una idea de que nosotros estamos con constantes conflictos internos y la verdad que no es así. En los cierres siempre hay tensiones es muy difícil conformar a todos pero no significa que estemos en una situación de conflicto ni nada parecido”.

En una charla con F.M. Show, el legislador provincial sostuvo que, los partidos miembros de la coalición Cambiemos a nivel nacional “seguimos estando en ese frente provincial que henos conformado y tenemos la autorización de la Convención para conformar un frente provincial y estamos trabajando en construir una alternativa para para la gente”.

Agregó que “los problemas de la política, de los tecnicismos, los problemas jurídicos los resolveremos en los ámbitos que correspondan, ahora queremos debatir cual es el modelo de provincia que queremos para adelante y cuál es el modelo de losa otros partidos.

Para el diputado, es una realidad que todos los partidos políticos tienen discusiones internas, “en algunos casos esas discusiones toman estado público, a veces a apropósito, a veces sin querer y en otros casos no toman estado público. Nuestro partido es un partido muy democrático, horizontal y cualquier afiliado, dirigente o militante puede decir lo que piensa, lo que le parece en cualquier ámbito y a veces genera revuelo, pero lo ciento es que también tiene órganos que funcionan como la Convención, el Comité Provincia y todo se hace según la Carta Orgánica como corresponde. No vamos a poder evitar que existan diferencias internas, roces, tenciones, diferente visiones y tampoco lo queremos evitar”.

Aseguró el dirigente que el radicalismo “va a estar donde estuvo siempre, somos un partido opositor al gobierno en la provincia de Misiones y estamos trabajando todos los días, con aciertos y errores, para construir una opción, una alternativa, algo que sea distinto al gobierno que maneja la provincia hace 20 años. Tenemos autorización de la convención para conformar un frente, lo henos conformado incluso con los partidos que son miembros fundadores a nivel nacional de cambiemos”.

Luego de responder con tecnicismos sobre la Convención y el Comité, sobre los que ya había dicho bastante, Pianesi insistió con que hay una intención de desviar la verdadera discusión, “creo que en realidad es una intromisión de la Renovación, el objetivo es desviar las verdaderas discusiones que tenemos que tener. La gente quiere saber qué vamos a proponer nosotros y las discusiones de la política solo le interesan a la política y es un terreno que creo tenemos que evitar

Finalmente insistió con que los radicales “No estamos peleados, lógicamente hay distintas visiones como hubo siempre y eso pasa en todos los partidos, lo más importante es conformar un opción para los misioneros, que sea competitiva y en ese camino estamos”.

