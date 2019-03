Convencional radical pidió la nulidad del frente Unidos por el Cambio y la impugnación de la participación de la UCR en ese espacio

Julio Canale, quien actuó como convencional en la última convención provincial de la UCR, argumentó que dicha convención habilitó al partido a ratificar en la provincia la alianza nacional Cambiemos y no a formar parte de un nuevo frente provincial que integra a expresiones políticas que no forman parte de ese frente. El afiliado radical formalizó su petición a través de un escrito presentado al presidente del Tribunal Electoral, Rubén Uset.

Las novedades que se produjeron en Cambiemos, que ahora se llama Juntos por el Cambio e integra al puertismo en sus filas, generaron disconformidad en sectores del radicalismo, lo que se vio reflejado en un pedido de nulidad del frente presentado ante la Justicia Electoral por un convencional del centenario partido.

“No fuimos consultados sobre este cambio, ni tampoco fue lo que votamos y aprobamos en fecha 16/12/2018 en la última Convención Provincial de la UCR llevada a cabo en San Ignacio, por lo tanto mis derechos se hallan avasallados, negados y no respetados por las autoridades partidarias que tomaron esa decisión, por lo tanto demando que se respete mi voto”, expresa en uno de sus párrafos el escrito que solicita la nulidad del frente Unidos por el Cambio, que lleva la firma de Julio Canale, convencional radical de la zona de Profundidad.

“Las autoridades de mi partido incumplieron la voluntad de los integrantes de la CONVENCION PROVINCIAL donde se votó la ratificación del Frente Cambiemos e inscribieron a mi partido UCR dentro del “Frente Juntos por el Cambio”, actuando de modo arbitrario y contrario a derecho. S.S., la VOLUNTAD de los CONVENCIONANLES, expresada en la Asamblea de fecha 16/12/2018, fue alterado “ilegítimamente” tanto de hecho y de derecho, las autoridades partidarias no poseen ningún mandato para alterar lo dispuesto por nosotros; además estamos ante un hecho nuevo, no previsto ni puesto a consideración de los convencionales), por lo tanto cabe concluir V.S. que el accionar de las autoridades de mi partido, quienes tenían la carga y la obligación de cumplir nuestro mandato actuaron de manera ‘ilegítima y arbitraria’”, indica la nota.

Canales argumenta que la inscripción de la Unión Cívica Radical dentro del Frente Juntos por el Cambio, va contra lo establecido por la Honorable Convención porque “si hubiéramos querido los convencionales dejar libre criterio de unir el partido a cualquier Frente Electoral, no hubiera ratificado la continuidad dentro del Frente Cambiemos, no se hubiera expresado y sin embargo lo hicimos y dejamos expresamente establecido su continuidad dentro del Frente Cambiemos”.

En la nota se aclara que no se trata de una cuestión de nombres, ya que el Frente Cambiemos al cual la UCR dejo constancia su alianza implica una Acuerdo Electoral Nacional y Provincial que fuera oportunamente ratificado por decisión de los convencionales provinciales en diciembre de 2018 fue reemplazado por un frente distinto.

“El frente Juntos por el Cambio es un Frente diferente al de Cambiemos, no solamente en su nombre sino en su sentido, deja de ser un Frente Nacional para convertirse en un nuevo Frente Provincial, local, alterando lo acordado en la ALIANZA NACIONAL del cual formamos parte y ratificamos, por lo tanto se ha vulnerado nuestra voluntad en la forma y en el fondo por la nueva inscripción ejecutada en el plazo establecido en la junta electoral provincial del 16 de Marzo del cte. Año avasallándose nuestra decisión al desconocérsela, por lo cual requiero e insisto que esta acción debe ser reparada y volverse a su origen”, afirma el firmante de la nota.

JRC EP