FemicidioDeFiorella: “Las pruebas biológicas van a ser determinantes en este caso”, dijo el abogado penalista que renunció a la defensa de Borovski

Javier Millán, dejó de ser el defensor de Leopoldo Borovski, el único detenido y sospechoso de matar a Fiorella Aghem en San Vicente. El letrado renunció a la defensa porque según dijo “no quería generar polémica en esa localidad donde tiene muchos amigos y no quería que se lo señale por el caso”. Agregó que todavía no está definido nada y que las pruebas biológicas como rastros de sangre, restos humanos debajo de las uñas de la víctima y todo lo que se pueda encontrar en el escena del crimen van a ser determinantes.

Javier Millán en Radio Libertad.

Javier Millán es un abogado obereño que había sido contratado por el padre de Borovski. Como es su amigo personal en primera instancia dijo que podía llevar el caso pero finalmente decidió que lo mejor era renunciar a esa defensa.

Los motivos los contó Millán en Radio Libertad. Dijo que muchos amigos le pidieron que no haga la defensa porque todo indica que el chico es el culpable. “Afortunadamente tengo buena fama como abogado y en San Vicente se andaba diciendo que si estaba Millán el chico iba a salir. Esto no es así”, agregó.

“Por suerte tengo la dicha de decir que soy bueno, trabajador, lo que no significa que saque a nadie de la cárcel. Eso lo determina un juez y no un abogado por más bueno que sea. El problema es que muchos amigos me llamaban que sus hijos estaban mal porque creían que conmigo Borovski iba a salir sí o sí. Esto me hizo replantearme mucho y lo hablé con el padre y me entendió que no siguiera”, dijo.

Por otra parte, explicó que no tuvo acceso al expediente y que habló muy poco con el imputado. “Decidimos con el padre que el viernes no declare y esta semana me iba a poner al tanto con el expediente. Pero después pasó lo que ya conté y decidí no hacer la defensa”.

Puntualmente del caso, aseguró que nadie sabe si es o no culpable. Hay pruebas importantes pero nada definitivo. “Yo creo que las mejores pruebas para resolver un crimen así son las biológicas. Contra eso no se puede hacer nada, uno puede decir que estuvo en tal lado determinado día y que testigos lo ratifiquen. Pero si aparecen pruebas biológicas tuyas en la escena del crimen o cuerpo de la víctima ya está”, añadió el letrado.

Respecto a que se refiere con pruebas biológicas, agregó que las mismas pueden ser restos de sangre, marcas, restos humanos en las uñas de la víctima, cabellos, en fin, todo lo que permita establecer que una persona estuvo en un lugar y con alguien.

MAG