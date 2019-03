El dolor de la madre de Fiorella: “mi hija hoy no está porque Borovski nunca estuvo detenido, no quisieron tomarle la denuncia cuando ella vino”

En la jornada de ayer se realizó en San Vicente una marcha en pedido de justicia por el femicidio de Fiorella Aghem. Vecinos de la localidad se autoconvocaron frente a la Comisaría de la Mujer y la madre de Fiorella denunció públicamente a la oficial de la Policía de Misiones que “no tomó la denuncia” de su hija.

“Si en aquel entonces la oficial Débora Iglesias hubiese tomado la denuncia que vino a hacer mi hija junto conmigo y junto a su padre, habrían actuado”, acusó Mercedes Aghem frente a toda la comunidad. Además, en su discurso aseveró que “la pereza de salir a las calles a trabajar” es lo que limitó a los efectivos a realizar solamente una exposición en lugar de una denuncia formal. “No querían salir, querían esperar sentados en sus sillones”, agregó.

Ante la multitud que exigía justicia y aplaudía a las palabras de una madre dolorida, ésta aseguró que su hija “hoy no está porque Borovski nunca estuvo detenido”. Sobre la oficial que decidió no formalizar la denuncia de Fiorella dijo que hoy en día tiene uno de los “mejores puestos” pero que “debería renunciar” tras el hecho ocurrido. “No puede seguir trabajando una persona así, no puede. Ella no es mujer, no es madre. ¿A dónde vamos a recurrir? Esa oficial me separó de mi hija”, indicó.

El reclamo de se fundamentó en que cuando Fiorella se acercó por última vez a la comisaría para denunciar a Leopoldo Borovski, los efectivos policiales no permitieron que sus padres ingresen al establecimiento junto a ella, según explicó la mujer. “Luego de esa exposición ellos debieron haberla acompañado a su casa y brindarle contención con psicólogos porque mi hija estaba destrozada. Yo ya no necesito psicólogos, mi hija ya no está más”, manifestó.

“Todos los días vamos a estar frente al juzgado, queremos que el juez trabaje como debe ser. Le vamos a dar todo el tiempo que él necesite para trabajar, pero el pueblo va a estar ahí”, destaco. También invitó a que “el que quiera acompañarnos, lo puede hacer”.

Mercedes Aghem aseguró en su arenga que cuentan con el apoyo de abogados y fiscales que se pusieron a disposición de su familia. Respecto a eso afirmó que “confiamos en ellos y vamos a esperar”. Además, mencionó que también saldrán en búsqueda de Candela Correa de Melo, otra jovencita de 16 años embarazada que se ausentó de su domicilio en San Vicente hace más de un año y desde ese entonces no se supo más nada de ella.

“Yo no me esperaba esto. Jamás en mi vida pensé en una cosa así. Tengo el corazón partido en dos, pero voy a ser fuerte y voy a luchar para que esto se esclarezca”, remarcó. “Pido perpetua para el asesino de mi hija”, apuntó al final de su discurso.

