FemicidioDeFiorella: Borovski se negó a declarar y seguirá detenido como único sospechoso de matar a la joven de San Vicente

Leopoldo Borovski (21) fue llevado esta mañana al Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente donde debía comparecer ante el juez Casco. Finalmente se abstuvo de declarar y por lo pronto seguirá detenido ya que es el único sospechoso hasta el momento de asesinar a la joven Fiorella Aghem (20). Tratan de determinar si la víctima fue subida a la fuerza o por voluntad propia a la camioneta en donde encontraron rastros de sangres y cabellos que podrían ser suyos.

Hoy se realizó la indagatoria al único sospechoso de matar a Fiorella Aghem en San Vicente y abandonarla en un yerbal. El sospechoso, su ex novio, hizo uso del derecho de abstención y finalmente no dijo nada ante el juez Gerardo Casco quien investiga la causa. Ayer había designado a Javier Millán como abogado defensor y hoy solamente se presentó ante el magistrado para decir que por el momento no va a declarar.

Su situación procesal no ha cambiado y seguirá detenido ya que el juez y los investigadores que están en el caso tienen varias pruebas que pueden comprometerlo. Las imágenes en cercanías a la casa de la joven, los rastros de sangre en su camioneta que se detectaron a través de la prueba de luminol, cabellos humanos que pueden ser de Fiorella. Perros especiales de la policía determinaron que la joven estuvo en ese mencionado rodado antes de morir.

También la investigación del caso transita por los pormenores del homicidio. Es decir, en que marco se produjo y si por alguna razón la víctima, tuvo algún acercamiento con el muchacho pese a que ya no tenían la relación de novios y debido a la denuncia y exposición policial, tenían una orden de restricción mutua para no estar en el mismo lugar. La familia de la joven de 20 años apunta con todo a su ex pareja y cree que Borovski tuvo que ver seriamente con su desaparición y posterior muerte.

La joven desapareció el jueves de la semana pasada cuando salió a la noche a buscar algunos apuntes. Después de varios días, fue encontrada muerta en un yerbal cerca de unas propiedades de la familia de Leonardo Borovski, su ex novio. Exactamente el lunes 4 de marzo el joven de 21 años fue detenido al regresar de Brasil a donde había ido para un encuentro de jeeps. Es el único detenido que tiene la causa y por ahora máximo sospechoso.

MAG

EP