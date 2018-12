Fuerte campaña por noveno año consecutivo sobre prevención de quemaduras en vísperas a las fiestas de fin de año

Hoy se presentó formalmente la novena campaña consecutiva de prevención de quemaduras en vísperas a las fiestas e hicieron hincapié desde el Ministerio de Salud sobre la responsabilidad para conducir vehículos antes, durante y después de los festejos. La Campaña de Prevención de Quemaduras se denomina “Digamos No al uso de la pirotecnia”.

Esta mañana se realizó una conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Pública en la cual se presentó por noveno año consecutivo la campaña de prevención de quemaduras. En las últimas fiestas de Navidad y Año Nuevo se registraron en total 9 heridos por juegos artificiales, en su mayoría mayores de edad.

En estas fechas es tradición quemar fuegos artificiales o juegos pirotécnicos. Sin embargo, el uso incorrecto de éstos, puede ocasionar lesiones con secuelas permanentes. Más de la mitad de las lesiones por cohetes afectan las manos o brazos, el resto en el abdomen, tórax, cara, genitales y piernas.

El Ministro de Salud Pública de Misiones, Walter Villalba junto al responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Parque de la Salud, Gustavo Abrile indicaron algunos ítems a tener en cuenta.

El titular de la cartera sanitaria provincial indicó que desde el Estado hay un fuerte compromiso en cuanto a la prevención de accidentes por quemaduras de pirotecnia. “Es fundamental el uso responsable de pirotecnia, el cual se inicia desde el momento de su adquisición en lugares habilitados. Nosotros abogamos a que no se usen productos pirotécnicos, pero basados en las estadísticas que tenemos con respeto a los accidentes, en época de fiestas, es que llamamos a la población a ser responsable y prudente en el uso de pirotecnia”.

“Hoy en día, los casos de niños quemados en las fiestas de navidad y año nuevo, no se pueden catalogar como accidentes porque pueden ser prevenibles, es por ello fundamental alejar a los niños de todo lo que sea la manipulación de elementos para festejar en estas fiestas, tanto desde una simple cañita hasta fuegos artificiales. Esta es una de las medidas claves para evitar todo tipo de accidente”, dijo el ministro.

Si bien para Villalba no se puede controlar que las personas no usen o dejen manipular a los hijos, recomendó que si se registran lesiones la primera medida que se debe hacer es neutralizar la zona afectada con agua de la canilla solamente, no colocar ningún otro elemento, envolver con una toalla limpia o sabana y acercarse al centro de salud más cercano para evaluar la gravedad de la quemadura.

Es importante que los adultos sean responsables a la hora del uso de artificios para evitar todo tipo de accidente en menores y en adultos también. “Hay pacientes que pueden tener secuelas graves por este tipo de accidentes. Hemos tenido pacientes que han pedido dedos de la mano o un ojo”, recordó Abrile, el responsable del Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Parque de la Salud,

En las últimas cuatro campañas (Navidad y Año Nuevo) los datos estadísticos son:

2014-2015: 11 lesionados

2015-2016: 21 lesionados

2016-2017: 15 lesionados

2017-2018: 9 lesionados

Por ello, para evitar accidentes comunes por quemadura brindamos algunas recomendaciones simples como:

No permitir que los niños jueguen con elementos inflamables o de pirotecnia, ni los manipule usted cerca de ellos.

Si provoca lesiones, uno de sus efectos es la percepción de zumbidos luego de la detonación, que va disminuyendo, pero no desaparece totalmente. Ante estas situaciones los niños son más vulnerables.

Debemos recordar que la quemadura es producida por distintos tipos de agentes nocivos, por ello primero debemos evitar que siga actuando, separándola del cuerpo y luego neutralizar su acción.

Consejos adicionales sobre qué hacer y qué no hacer.

En caso de accidentes domésticos, no aplique ningún elemento casero sobre la herida (dentífrico, ungüentos, aceite de cocina, tomate o cáscara de papa). Simplemente seque y cubra con un paño limpio (no necesita ser estéril). Esto facilitará la observación de la lesión por parte del médico.

En casos de accidentes en adultos consulte rápidamente al Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga, o llame ante cualquier emergencia al teléfono 0376- 4443700 ó dirigirse al Hospital a emergencias (Calle Marconi N º 3736 de Posadas). Médicos de guardia las 24 hs. En el caso de niños llame al Hospital de Pediatría D. Fernando Barreyro- Teléfono: 0376- 4447100.

MAG