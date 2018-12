“Misiones sigue teniendo una de las tarifas eléctricas más bajas del país”, dijo Guillermo Aicheler

Guillermo Aicheler, presidente de Electricidad de Misiones S.A. ahora Energía de Misiones, realizó un balance del trabajo realizado durante este año y subrayó que en la tierra colorada la tarifa es se ubica entre las 5 más bajas del país. Asimismo valoró el trabajo realizado este año para mejorar el servicio con mantenimiento de líneas y obras que buscan llevar energía a todos los rincones de la Provincia.

De visita a los estudios de Misiones Online TV el titular de Energía de Misiones, indicó que al hablar de trifas no se puede dejar de mencionar que el Gobierno Nacional apuesta a no perder más dinero, ya que cree que los subsidios no fueron buenos para la energía del país.

“Durante este año hubo incrementos en el costo de la energía de alrededor de 62 por ciento. Eso es que se va de la provincia, que se paga a CAMESA. En Misiones somos 10 las distribuidoras que a esa cifra debemos sumarle el valor agregado de distribución (VAD) que es el que aplica la provincia. Este año por ese concepto hubo un incremento del 21 por ciento por lo que todas las distribuidoras están en dificultades de solventar gastos en su zona. Esto se explica porque cerca de 38 por ciento de la distribución de la energía en Misiones se hace por cooperativas y el 62 por ciento restante por Energía de Misiones. Lo que se busca es que siempre que el usuario pueda pagar la factura. Aún así, Misiones está entre las 5 provincias más baratas en materia de tarifas”, remarcó el funcionario.

Asimismo dijo que si bien el usuario común, comerciantes e industriales aún se quejan por los valores, la decisión sobre esos números “son equilibradas, e incuso muchas veces van en contra de las distribuidoras. Se ve cuando una cooperativa, absorbe los costos pero luego no puede pagar implementos, seguros o comprar nuevas herramientas”.

Respecto al trabajo de este año, Aicheler marcó un reordenamiento de la Empresa con un cambio de imagen institucional y un cambio de paradigma. No se trata solamente de cambiar el nombre sino de quitar el desprestigio que sumó la institución a lo largo de los años y darle una gestión transparente con mejor servicio y acorde a lo que merecen los misioneros.

“Recuperar la confianza nos está costando mucho. Cuando llegue a la empresa me decían son todos ladrones, son todos haraganes. Nos propusimos cambiar la imagen de la empresa haciéndola eficiente. Buscamos la empresa que muchos soñaron y que vieron para Misiones. El cambio de imagen tiene que ver con eso. Trabajamos en mejorar la transparencia de la gestión y la acción de los operarios. Es una apuesta muy fuerte a que en poco tiempo, quizá 2 o 3 años tengamos la empresa eficiente que todos queremos”, remarcó.

Sobre lo que se hizo este año dijo que fue una fuerte apuesta a la tarea de mantener y limpiar la traza como también inversiones en nuevos transformadores, vehículos y herramientas de trabajo.

Sobre la consulta de nuevos aumentos en las tarifas dijo que oficialmente no hay novedades pero que se rumorea que habrá actualizaciones por parte del Gobierno Nacional para los meses de febrero y marzo del año que viene.

GS