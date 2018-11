El presidente de EMSA aseguró que se están realizando múltiples obras en toda la provincia

Guillermo Aicheler, presidente de EMSA, dialogó con LT 17 acerca de la situación energética actual de la provincia de Misiones, además de diferentes inversiones. En esta oportunidad, aseguró que tras un año de haber asumido se trabajó mucho en “jerarquizar las funciones”.

Guillermo Aicheler en Radio Provincia.

Aicheler destacó la labor de los trabajadores de EMSA a quienes, según dijo, no siempre se los tiene en cuenta, pero todos los reclaman cuando se presenta algún inconveniente. Con esto último hizo referencia a los cortes en el suministro de energía, puntualmente los sucedidos en las últimas semanas cuando se suscitaron fuertes temporales en toda la provincia. Al respecto, dijo que “Misiones está en una zona de tormentas, y eso nos afecta bastante. Me he encontrado con muchas líneas de 33.000 voltios, que trasladan la energía a diferentes lugares de la provincia, en un estado realmente desastroso. Cualquier vientito o lluvia hacen que se caigan solos los postes”.

EMSA, hoy día, está realizando importantes inversiones en relevamientos alrededor de toda la provincia para hacer recambios de postes, aisladores, arreglar cables y muchas otras funciones de mantenimiento. Dichos lugares son Alem, Oberá, San Javier, San Vicente, San Pedro, Wanda, Andresito y próximamente se prevé la instalación de un transformador nuevo en Iguazú.

Aicheler afirmó que, además, se dictan numerosas capacitaciones para instruir a sus empleados y, posteriormente, se les abastece con elementos de seguridad para el correcto desarrollo de sus tareas y también para resguardarlos de los peligros a los que se enfrentan. “Mi ideal era poder limpiar deudas pasadas y no dejar deudas nuevas. Esa es una acción que estamos haciendo, nosotros hemos tenido inconvenientes con la AFIP, CAMESA. Con CAMESA aún no cerramos, pero con AFIP sí. Vamos a estar muchos años pagándoles deudas atrasadas”, manifestó. Así también, aseguró que se les está pagando a los empleados a los que se les debía mediante los gremios correspondientes.

En cuanto al trabajo compartido con diferentes cooperativas, como es el caso de Oberá, Aicheler aseguró que “es inviable pensar la distribución de energía sin cooperativas”, ya que ellas tienen la particularidad de ser socios en marco de brindar un mejor servicio con factibilidad en el funcionamiento y el esfuerzo mutuo. “Esa idea tiene que trasladarse a EMSA, casi no tenemos un esfuerzo mutuo tanto de la dirigencia como de la gerencia y los trabajadores, así como de los pueblos y los intendentes”, agregó.

El presidente de Electricidad Misiones dijo que son múltiples las obras que se están realizando y emprendiendo de cara a dar un mejor servicio, pero sentenció “para todas ellas necesitamos dinero, y el monto que percibe la empresa no es suficiente para atender todas estas problemáticas energéticas de la provincia hoy por hoy”. Asimismo, especificó que todo lo que se compra va a un inventario donde queda supervisado y que no se compra lo “más barato”, sino lo que es de calidad y de utilidad para el tiempo. “Cada día hay un nuevo desafío, pero es una nueva oportunidad. Nunca hay que desfallecer”, dijo.

Aicheler habló además de una posible construcción de una línea desde Posadas que pase por Alem y llegue a Oberá, ya que siempre existe insuficiencia y escasez en el servicio por más que se amplíen los capacitores o se coloquen más motores. “Cuando quieran instalarse fábricas nuevas o emprendimientos nuevos, como ser en San Javier donde se prevé la ampliación de la planta de Aguas Misioneras, se va a necesitar mucha más energía. Tenemos que pensar a futuro en una mejor provisión pero desde Posadas, porque en los otros lugares estamos prácticamente agotados. Si las líneas se recargan, explotan”, aseguró. De cara a la temporada de verano para la cual se anticiparon numerosos episodios de lluvias y tormentas, Aicheler anticipó que se quiere adquirir un nuevo generador de 1mega para instalarlo en los lugares más críticos y así poder darles soluciones a la gente ante inconvenientes climáticos.

Paralelamente con la puesta en marcha de las mejoras, EMSA se ha complementado con Salud Pública para la atención de los pacientes electro-dependientes y también de un convenio con la Universidad Católica de las Misiones, desde donde se brindan cursos y capacitaciones con respecto a distintas enfermedades. “Cuando hablamos de Electricidad Misiones, el cambio de paradigma tiene que ver con todo. Yo no puedo pensar solamente en el traslado de la energía si no pienso antes en mis obreros, en darles valor, en cuidar su salud y en brindarles mejores elementos de trabajo”, destacó. Siguiendo con la línea, afirmó que se incorporaron 20 camionetas nuevas para así realizar un cambio de los vehículos viejos.