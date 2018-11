Circulaba a alta velocidad en plena costanera de Posadas, y atropella y matan a una perra

El hecho sucedió el sábado por la tarde y la dueña de la mascota Mariana Astegiano presentó una denuncia por “abandono y maltrato animal” contra Mariana C. “Tenemos un agujero en el corazón”, contó angustiada la denunciante.

“Los perros nunca mueren. Duermen en tu corazón”, con esas palabras la maquilladora Mariana Astegiano despidió a su perrita, de dos años, en Facebook, quien el sábado, aproximadamente a las 15:30, perdió la vida a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en el Cuarto tramo de la Costanera de Posadas, enfrente de La Cascada.

Según relató Mariana, su mascota, persiguiendo a un pájarito, bajó a la calle y en ese momento fue atropellada por un auto que era conducido por Mariana C, a una velocidad que rondaba los 80 km, superando ampliamente lo permitido en zonas de avenidas y calles. “La pasó por encima y siguió con su marcha unos 50 metros más adelante y ahí detuvo su marcha. Quedó estacionada mientras yo le gritaba por favor que vuelva, para que me lleve a un veterinario”, contó la maquilladora.

La dueña del Border Coli resaltó que si bien la conductora accedió a llevarla a la veterinaria, nunca tuvo predisposición para ayudarla a ella ni a su perrita que “se estaba muriendo”.

“No fue capaz de preguntarme si necesitaba algo o cómo estaba. Cuando le escribí a la noche por WhatsApp me bloqueó”, añadió.

Mariana reveló que realizó la denuncia en la Comisaría 4ta por la actitud “poco solidaria” que tomó la automovilista en cuestión. “Todos podemos tener un accidente, pero fue la acción de ella fue lo que me molestó. Si no me hubiese dejado abandonada, tal vez la historia era otra“.

“Era un amor de animal, un ser especial y todos la querían. Tenemos un agujero en el corazón”, concluyó Mariana recordando a su mascota.

(L.D)