Leandro Mora Alfonsín: “Lo más importante de las medidas anunciadas por el gobierno nacional es lo que faltó, un programa financiero y un abordaje de los temas estructurales de fondo”

Por el otro lado, agregó que en sus anuncios “se profundiza una mirada del gobierno que “sobrevalora” los aspectos fiscales en la estrategia económica, dejando de lado en su abordaje temas estructurales pendientes que empiezan a sentirse en esta crisis: pérdida del salario real, retracción de la rentabilidad y por ende de las inversiones, caída de la inversión pública y privada en obras e infraestructura, entre otros elementos de la economía real que están sometidos a fuertes tensiones”, indicó el especialista en una entrevista con ArgentinaForestal.com donde marcó los puntos más críticos de las medidas económicas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

El Gobierno aspira a eliminar el déficit primario fiscal para 2019 aplicando impuestos a las exportaciones y así mitigar la alta inflación y la recesión que golpean a las actividades productivas del país, pero el mercado cambiario respondió negativamente a los anuncios con una nueva caída del peso en la jornada de hoy.

AF: ¿Qué opina de la medida en particular y cómo cree impactará las retenciones a las exportaciones agroindustriales en general y a los productos forestales en particular?

Si bien es para celebrar que la lógica de abordaje del déficit fiscal considere la pata de ingresos y no solo la de gastos, se observa un gran problema de diseño en la instrumentación de retenciones que anunció el gobierno. Por un lado, no discrimina entre exportaciones con ventajas comparativas de base y las que no la tienen. En segundo término, la inclusión de un componente fijo en pesos da incentivos a la especulación y presión por mayor tipo de cambio en orden de licuar el efecto del impuesto. Por último, que la medida tenga fecha de vencimiento es un desincentivo para las exportaciones cercanas a esa fecha. Sumada a la quita de reintegros, lo que observamos es una merma en los márgenes de rentabilidad de los exportadores de la cadena foresto-industrial, que no puede ser compensada por un mercado interno en caída.

AF: ¿Y cuáles considera fueron las medidas económicas más importantes que fueron anunciadas por el gobierno nacional y, en paralelo, que piensa de los cambios de gabinete?

Considero que lo más saliente es lo que faltó. El gobierno no anunció un programa financiero, que era lo que esperaban los mercados en plena situación de corrida.

Se limitó en sus anuncios a los aspectos fiscales y de reorganización de ministerios que, por un lado, poco colaboran en resolver los actuales problemas urgentes y, por el otro, profundizan una mirada que “sobrevalora” los aspectos fiscales en la estrategia económica, dejando de lado en su abordaje temas estructurales pendientes que empiezan a sentirse en esta crisis: pérdida del salario real, retracción de la rentabilidad y por ende de las inversiones, caída de la inversión pública y privada en obras e infraestructura, entre otros elementos de la economía real que están sometidos a fuertes tensiones.

Los cambios de gabinete, en este contexto, son inocuos si no cambia la estrategia y la visión sistémica de los diagnósticos de nuestros problemas.

AF: ¿Con estos cambios, entonces, considera se lograría revertir el escenario de crisis económica del país? ¿o se favorece de alguna manera al sector foresto-industrial que exporta o que quiere volver a exportar, recuperar competitividad, inversión y empleo como se apuntaba?

Para nada. Los problemas estructurales siguen ahí; las necesidades de dólares están muy por encima de nuestra capacidad de generarlos. Mientras las políticas sean reactivas a los humores del mercado y no estructurales para la generación de valor y empleo, se aceleraran las condiciones de crisis en los segmentos de mercado internista. Particularmente en el sector foresto industrial, las perspectivas de la industria de madera y muebles son muy negativas para lo que resta del año (-8,4% según FAIMA). Si bien hay sectores que a un nuevo dólar pueden exportar, la inflación pondrá el límite de competitividad cambiaria usual; la competitividad precio vía depreciación del tipo de cambio es inefectiva en el mediano plazo.

Por Patricia Escobar