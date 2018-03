“El principal desafío es hacer conocer la yerba mate en el mundo”, sostuvo el presidente de la Cámara de Molineros

El presidente de la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP), Víctor Saguier, consideró que la investigación y el desarrollo de nuevas variantes de consumo son fundamentales para ampliar el mercado del producto. “Hacer conocer la yerba mate en el mundo es para mí el principal desafío porque, como decía don Pancho Szychowski, los ingleses no producen té pero lo hicieron conocer en el mundo”, señaló el directivo.

“Tenemos que invertir en investigación y en desarrollo de productos. Porque el consumo en forma de mate lo conocemos solamente en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y en Siria. Debemos encontrar otras variantes–insistió-, no solo en el campo del consumo directo, sino también aprovechando las propiedades benéficas de la yerba mate en la salud humana”.

La CMYMZP fue creada el 23 de febrero de 1950 y actualmente agrupa a varias de las empresas y cooperativas líderes del negocio yerbatero de esta parte del país. De acuerdo a las estimaciones de Saguier, los socios de la Cámara emplean de manera directa “como mínimo” a unas 3.000 personas, a las que se suman proveedores, transporte y otros rubros complementarios de la industria yerbatera. “El impacto de nuestra actividad es importante, es uno de los pilares de la economía de nuestra provincia junto al té, la forestación y el tabaco”, remarcó.

En diálogo con Radio Libertad, el titular de la CMYMZP también trazó un panorama de la actualidad del sector, haciendo hincapié en los altos costos que debe soportar la industria y las deudas que las firmas yerbateras mantienen con los bancos. “Muchos en nuestra industria estamos endeudados porque hoy se hace un esfuerzo importante para comprar materia prima, trasladarla y estacionarla entre diez meses y un año. No es un tema fácil porque esa deuda pesa en nuestra estructura”, subrayó.

En ese sentido, consideró que el tema financiero debería ser una de las cuestiones a evaluar en la Mesa de Competitividad convocada por el Ministro de Agroindustria para el lunes a las 15:00 horas en Buenos Aires. De todos modos, anticipó que la actitud de la institución será, en primera instancia, escuchar lo que propone la Nación para la cadena yerbatera. “Nos gusta dialogar, discutir, escuchar propuestas. Siempre pedimos que cuando se tomen resoluciones sobre nuestra actividad nos inviten a participar. Escucharemos y luego aportaremos nuestra visión sobre qué hace más competitivo a nuestro sector”, sostuvo. “Esta es mi opinión personal –aclaró- pero quiero que me expliquen cómo podemos ser más competitivos en una economía regulada como la nuestra, con una fijación de precios”. Para la industria yerbatera también los costos de la energía y del transporte constituyen factores claves al momento de hablar de competitividad. “Es un combo. La cuestión de la logística hay que poner sobre la mesa porque estamos alejados de los centros de consumo. Una buena alternativa son los puertos porque ferrocarril no tenemos, o el que existe no funciona bien”, afirmó.

Sobre el final de la entrevista no dudó en calificar como “muy positiva” la puesta en marcha esta semana de un nuevo molino de capitales sirios en la zona de Comandante Andresito. “Le damos la más calurosa de las bienvenidas. Nos gusta la competencia de empresas que tengan vocación de exportar. Es positivo porque mientras más producto podamos exportar se escurre una producción importante, y eso hace que se pague mejor y en mejores plazos”, concluyó.