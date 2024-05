Liga Profesional | Con cuatro partidos, hoy inicia la segunda fecha: hora y televisación de todos los encuentros

La segunda fecha de la Liga Profesional se extenderá desde este sábado hasta el martes. Como plato principal, hoy juega River ante Belgrano. Enterate días, horarios y TV de todos los partidos.

Hoy se juega el clásico mendocino

La Lepra viene de ganar en la primera fecha ante Lanús de visitante por 2-0, resultado que no conseguía por torneos de AFA desde su debut en la Copa Argentina ante Argentino de Quilmes hace más de un mes.

Del otro lado, el Tomba cayó en su estreno de local ante Barracas Central por 1-0. Estiró su mal momento después de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa LPF ante Vélez por penales, tras ser el mejor en la etapa regular.

El partido se juega desde las 15:30 en el estadio de Independiente Rivadavia.

River recibe a su verdugo Belgrano

Después del 2-0 a Libertad con el doblete de Miguel Borja que además del pase a la siguiente ronda le dio la clasificación al Mundial de Clubes 2025, el conjunto de Martín Demichelis vuelve a su casa por tercer partido consecutivo en busca de conseguir otros tres puntos que le permitan tener un arranque ideal en el plano local, tras el 2-0 a Central Córdoba en la primera jornada.

Teniendo en cuenta el trajín con el que llega el equipo y que el martes se medirá con Temperley por la Copa Argentina, todos los caminos conducen a que habrá recambio en prácticamente todas las líneas. No se espera una rotación masiva, pero si algunas a variantes en relación al duelo copero.

¿Las principales dudas? En los laterales. Agustín Sant’Anna y Milton Casco vienen de dos partidos seguidos y no hay que descartar que puedan descansar para darle lugar Andrés Herrera y Enzo Díaz. En tanto, En el medio puede haber varios movimientos. Nicolás Fonseca se metería como titular en lugar de Rodrigo Villagra, mientras que Matías Kranevitter podría sumar minutos desde el inicio para que Rodrigo Aliendro espere en el banco. Otros que podrían rotar para ser resguardados son Ignacio Fernández, lo cual le daría la chance a Esequiel Barco, y también Facundo Colidio, por quien ingresaría Pablo Solari.

Por su parte, Belgrano también llega en alza después de haber superado 1-0 a Real Tomayapo en Córdoba, triunfo que lo dejó a un paso de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El problema para el entrenador Juan Cruz Real pensando en River es que en principio no tendrá al goleador Franco Jara por lesión y además permanece la duda de si Pablo Chavarría, con una molestia muscular, podrá decir presente. Si se confirma esto, el pibe Franco Rami podría ser titular en el Monumental.

El partido arranca a las 18 en el Más Monumental.

Gimnasia visita a Defensa con el objetivo de seguir puntero

Defensa y Justicia comenzó la espiral negativa tras la caída por penales ante Argentinos Juniors en los cuartos de final de la Copa de la Liga y no paró hasta la eliminación de la Copa Sudamericana. Después de perder con el Bicho cayó en Colombia con el DIM, en Bolivia frente a Always Ready y en Parque Patricios vs. Huracán, por la fecha 1 de la Liga Profesional. Luego de la igualdad 1-1 ante el elenco cafetero, Vaccari renunció como entrenador de la institución.

Por su parte, Gimnasia viene de un triunfo con autoridad ante uno de los finalistas de la Copa de la Liga. El Lobo derrotó por 3-1 a Vélez en la primera jornada, en el Juan Carmelo Zerillo, en el debut de Marcelo Méndez como DT del primer equipo.

El partido inicia a las 20 en Florencio Varela.

Instituto y Unión se enfrentan con el fin de continuar prendido dentro de los primeros puestos

Instituto logró un buen triunfo en el inicio de la Liga Profesional; visitó a Sarmiento en Junín y se llevó los tres puntos luego de ganarle por 2-1 . La Gloria había terminado en la séptima posición en la Copa LPF, sin clasificación a la siguiente fase, y se había despedido con derrota por 3-1 ante River.

Unión venció por 1-0 a Banfield en la primera jornada de la Liga, en el Estadio 15 de abril. El Tatengue, que había terminado la Copa de la Liga con un triunfo sobre Tigre por 1-0, en Victoria, quiere hacer un buen segundo semestre y escaparle, definitivamente, a la lucha por el descenso.

El encuentro se juega en Córdoba desde las 20:30.

Fixture, hora y TV de todos los partidos de la fecha 2 de la Liga Profesional

Sábado 18 de mayo

15:30 Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz (ESPN Premium)

18:00 River Plate vs Belgrano (TNT Sports)

20:00 Defensa y Justicia vs Gimnasia (ESPN Premium)

20:30 Instituto vs Unión (TNT Sports)

Domingo 19 de mayo

15:00 Barracas Central vs Sarmiento (TV Pública)

15:30 Platense vs Independiente (TNT Sports)

17:45 Banfield vs Huracán (ESPN Premium)

17:45 Talleres vs Atlético Tucumán (TNT Sports)

20:00 Central Córdoba vs Boca Juniors (ESPN Premium)

Lunes 20 de mayo

19:00 Estudiantes vs Riestra (TV Pública)

19:00 San Lorenzo vs Lanús (TNT Sports)

21:15 Racing Club vs Argentinos Juniors (ESPN Premium)

21:15 Rosario Central vs Tigre (TNT Sports)

Martes 21 de mayo

20:00 Vélez vs Newell´s (TNT Sports)