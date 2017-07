El embajador del tango a nivel mundial, Omar Mollo vuelve a Misiones

Omar Mollo vuelve a Misiones el 2 de octubre en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento, en el Show que une a las dos pasiones populares por excelencia y que nos identifican en todo el mundo, el Mate y el Tango. Próximamente se venderá en Compras Misiones, con cupos limitados.

Galardonado con el premio Gardel 3 veces como *”MEJOR ALBUM Y CANTANTE MASCULINO SOLISTA DE TANGO”*, el año pasado, con su último trabajo TANGAMENTE, fue nominado además para el *GRAMMY*, y galardonado con el premio *KONEX* como de los mejores 5 cantantes de tango de los últimos 10 años por segunda década consecutiva”. Mollo brindará uno de sus primeros espectáculos en nuestro país en la tierra roja en la ciudad de Posadas en el marco de su corta gira que luego lo llevará nuevamente a recorrer países de Europa y Asia.

Biografía de Omar Mollo:

Omar Mollo fue un derrotero signado por el azar y la casualidad. O no tanto. A sus cinco años, en la ciudad de Pergamino, la pampa bonaerense lo empapó de folklore y Omar cumplió con todo el menú gauchesco: comenzó con el canto, más tarde la guitarra, “zapateó” malambo, y así fue creciendo hasta llegar a su propio grupo de folklore: Los romanceros de Achalay.

Años más tarde, con el desembarco familiar en los suburbios de la zona oeste del Gran Buenos Aires, la adolescencia del joven Mollo se vio marcada a fuego por artistas no precisamente autóctonos: Jimi Hendrix, Aretha Franklin, los grupos Focus y Procol Harum y el incipiente rock argentino. El adolescente Mollo necesitaba canalizar esa nueva energía que pedía con urgencia una nueva forma de expresión. Allí tuvo lugar su encuentro con la guitarra eléctrica, que le permitió desplegar un pulso iracundo que dejó su huella en un público apasionado y fiel que supo seguirlo y contagiarse de su capacidad expresiva y su entrega en el escenario, cualidades que mantiene hasta el día de hoy. Omar ya no era adolescente sino un joven y eximio guitarrista que lideraba una banda de rock legendaria de la zona oeste con un nombre que revelaba nuevas inquitudes existenciales: MAM (Mente Alma Materia).

Sin embargo, como cumpliendo los designios de un plan caprichoso, un buen día se cruzó cara a cara con el tango –género que lo había acompañado desde chico en aquella casa familiar de su Pergamino natal– y el tango lo interpeló, como diciéndole: “Pibe, ya estás para contar las cosas que nos pasan en serio”. Y allí mismo nació este nuevo Omar, con el roce del tiempo que bruñó las emociones listas para ser cantadas y contadas en otros escenarios.

Su acercamiento fue tímido pero decidido. Su primer fruto se llamó Omar Mollo Tango, editado en 2003. Como debut en el género tanguero no estuvo nada mal: el disco fue nominado a los Premios Carlos Gardel y Grammy Latino, y en 2005 le permitó ganar el prestigioso Premio Konex como uno de los cinco mejores cantantes de tango de la década.

Los discos se sucedieron: en 2006 Gola y en 2008 Y que siga, que también fueron nominados a los Premios Carlos Gardel.

Siguiendo una hoja de ruta imaginaria, recaló en distintos puertos. La casualidad o el azar hicieron que, de pronto, se encontrara cantando/contando las historias porteñas en Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Finlandia, Portugal, Letonia. También Rusia, Francia, Azrbayjan y, por supuesto, Holanda –Ámsterdam es su segundo hogar–, en donde grabó dos discos junto a Carel Kraayenhof, afamado bandoneonista holandés, y el Sexteto Canyengue: Tango Héroes y Compassion. Se presentó en grandes teatros, entre ellos el Concertgebouw (junto a la Sinfónica de Ámsterdam) y en festivales de Tilburg, San Sebastián, Bélgica y Málaga. Desde 2004, Omar realiza su “Europa Tour” acompañado de diversas formaciones de músicos holandeses y belgas, con la Orquesta Típica Bélgica y con el Trío Escapada.

A partir de 2012 comienza a trabajar con el productor Alejandro Pont Lezica. Editan Barrio Sur, con el que ganó en 2013 su primer Carlos Gardel en la categoría “Mejor Álbum artista masculino de tango”.

Tangazos fue el siguiente paso. Editado en 2014 y grabado en vivo, contiene un repertorio de clásicos del tango y la milonga pasados por el particular prisma expresivo de Mollo. El desafío fue cumplido y fue confirmado en 2015, cuando por segunda vez consecutiva obtuvo el Premio Konex como uno de los cinco mejores cantantes de tango de la década.

Hacia fines de 2015 aparece su último trabajo …Tangamente, que incluye obras de José Dames/Homero Manzi, Aníbal Troilo/Enrique Cadícamo, Mariano Mores/José María Contursi, Atahualpa Yupanqui, Rubén Juárez/Cacho Castaña y Ástor Piazzolla/Horacio Ferrer, entre otros.

Omar interpreta los temas con su grupo estable: Diego Ramos en piano y arreglos, Federico Fernando Maiocchi en el contrabajo y Ernesto Chino Molina en bandoneón, con las guitarras de José Francisco Pepe Gutiérrez, Emilio Cossani y Jonatan Álvarez en Tinta Roja y Cuando me hablan del destino. Como músicos invitados se suman Carlos Cosattini en violín y Patricio Villarejo en cello, con la participación especial del extraordinario Luis Salinas en guitarra a dúo con Omar para hacer dos versiones de Garúa y Luna Tucumana.

…Tangamente ganó el Premio Carlos Gardel 2016 al Mejor álbum de artista masculino de tango y está nominado al Latin Grammy como Mejor álbum de Tango.